迎接2025年 柏林千名警力上街頭確保跨年安全

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（中央社記者顏若瑾柏林31日專電）德國街頭開始響起陣陣慶祝新年的炮竹聲，德國警察與消防隊正嚴正以待。德國警公會主席科佩爾克今天表示，警察在新年前夕面臨的挑戰越來越大，目前光是柏林街頭就有3000名警察革在跨年夜待命，「安全、支援救援能量，迎接新年快樂」。

據悉，全德國最大的跨年派對是在柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前舉行，該處最多可容納6萬5000人。目前除了街頭3000名警力之外，在車站和巡邏車上還有另外約1000名警察。德國警察工會主席科佩爾克（Jochen Kopelke）在德國今日新聞（Tagesschau 24）中表示，「今晚警察有清楚的使命」。

科佩爾克說，這幾天非法燃放煙火、炮竹的行動已在各地頻繁發生，警察工會認為推動禁止燃放煙火的法律將有助提高除夕夜安全，然而每年聯邦內政部都拒絕修改爆炸物法，並將責任推給個邦。

鑑於德國近年來都曾發生跨年夜騷亂暴力事件，尤其發生在2015年跨年夜的科隆大教堂襲擊事件，有超過千名女性受害。德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）日前宣布安全部隊將進行嚴厲鎮壓。她說，「受警備逮捕的暴力現行犯，必須感受到法律的嚴謹」。

德國消防隊協會（DFV）主席班斯（Karl-Heinz Banse）對德新社（DPA）說，跨年夜對消防部門來說是非常特殊的時刻，他們也很緊張，「總是會有一些錯誤使用煙火的案件發生，例如從手中發射煙火，或是民眾錯誤購買不符合德國安全標準的煙火」，但也已做好準備。

據德國氣象局指出，德國今晚氣溫將在零度左右，南部和東南部天氣晴朗，北半部則有部分地區有暴風雨，特別是在海岸地區。位於德國什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的亥爾德蘭市（Helgoland）已經取消煙火秀。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）昨天在社交平台X轉貼柏林醫院的貼文並表示，「即便同仁已待命準備，但是很多人都不願意處理煙火爆炸意外的情況，更糟的可能是傷到眼睛」，尤其當人喝醉或是太嗨的時候更可能威脅其他人，他呼籲民眾雙手遠離非法鞭炮。

許多動物保護與環境保護協會也發出呼籲，禁止燃放炮竹與煙火等爆炸物。（編輯：高照芬）1131231