楊貴媚「愛情萬歲」哭戲成跨年梗 CNN撰文報導

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（中央社台北30日綜合外電報導）影后楊貴媚在電影「愛情萬歲」中，在大安森林公園露天劇場長椅哭了7分鐘成為經典畫面，去年網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動向本片致敬，如今吸引CNN關注。

「愛情萬歲」榮獲威尼斯影展金獅獎，是導演蔡明亮的第2部電影，只有3位主要演員，全片不到100句的對白，深刻反映90年代台北人心靈寂寞、精神空虛的生活。片尾楊貴媚獨自在大安森林公園長椅哭了7分鐘的畫面如今成為經典。

去年網友李思翰發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」，並以此致敬蔡明亮執導的「愛情萬歲」，今年李思翰又在臉書發起「又在大安森林（公園）一邊哭一邊跨年」的活動。

楊貴媚的電影哭戲成為跨年梗，吸引美國有線電視新聞網（CNN）撰文報導此事，題為「有些人歡呼雀躍及舉杯迎接新年。在台灣，人們號啕大哭」。

文中提到，這起活動的發起人22歲大學生李思翰從未想到，他為了搞笑而舉辦的一場線上跨年活動，竟然成為了人們的熱門話題。

據報導，一些台灣人將加入李思翰的行列，以哭泣這種不尋常的方式，來慶祝2025年的到來，而非以煙火、參加演唱會或派對等傳統方式慶祝。

李思翰告訴CNN：「我從沒想過人們真得會到場。我從沒料想到這會爆紅。」

楊貴媚本人也在她的臉書分享CNN的報導，並且標註「愛情萬歲」、蔡明亮及同片演員李康生。（編輯：陳正健/核稿：楊昭彥）1131230