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影視聽中心特製劇照面紙 楊貴媚跨年邀影迷同哭

2024/12/30 20:42
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（中央社記者王心妤台北30日電）影后楊貴媚在電影「愛情萬歲」中，在大安森林公園露天劇場長椅哭了7分鐘成為經典畫面，國家電影及視聽文化中心今年特製劇照面紙並邀影迷同樂，楊貴媚將一起邊哭邊跨年。

去年有網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」，並以此致敬蔡明亮執導的「愛情萬歲」，國家電影及視聽文化中心今年舉辦活動，並將楊貴媚哭泣的劇照做成衛生紙包，同時在臉書粉絲專頁發文表示，31日晚上8時起追蹤國家電影及視聽文化中心的社群平台，就能兌換一包衛生紙。

貼文更打趣寫道：「現場提供紅色的『淚流不紙』，讓你寫下今年最淚流不止的事。將有機會被 #愛哭包 來賓現場朗讀，並贈本次活動的 #主視覺海報 作為安慰。」

今年在臉書的活動中，共有逾5200人按下參加，而去年也有近萬名影迷按下參加，最後約有百人抵達現場，楊貴媚日前也發文表示，「說好要來的朋友，請別食言而肥喔，12/31等大家來跨年。」（編輯：李亨山）1131230

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