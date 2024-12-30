全台跨年晚會台北101煙火卡司直播一次看 Apink李俊昊Energy陪你迎2025
（中央社網站）迎接2025年，各地舉辦跨年晚會及盛大煙火秀，邀請國內外知名藝人登台。台北請來Apink、Energy、梁詠琪等人演出，SANDARA PARK、徐佳瑩將登上高雄舞台熱唱，李俊昊、孫盛希受邀到台南表演。台北101煙火秀以Team Taiwan Champion為主題，歡慶棒球12強賽台灣奪冠。中央社整理全台跨年晚會活動資訊及直播管道，一起感受熱鬧氣氛。
※影片皆為官方直播，若無法正常播放，請點擊「在YouTube上觀看」開啟APP觀看。
台北最HIGH新年城2025跨年晚會
時間：12月31日19:00-2025年1月1日1:00
地點：市民廣場
主持人：Lulu（黃路梓茵）、朵拉、威廉、風田
卡司：Apink、李聖傑、楊乃文、Energy、梁詠琪、八三夭、J.Sheon、Dragon Beauties小龍女、RayRay、怕胖團、TRASH、Karencici、宇宙人、YELLOW黃宣、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振與City4舞團
看點：台北101今年煙火主題為Team Taiwan Champion，靈感來自台灣隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻，煙火總長6分鐘、更勝去年，並搭配光雕秀。除了市府前主舞台，今年在景勤一號公園、忠信廣場、頂好廣場及象山公園4處還會有不同曲風的多元舞台，給民眾豐富跨年體驗。
轉播平台
電視：TVBS 56頻道、公共電視、小公視
電視（MOD）：TVBS精彩台（311頻道）
網路：台北旅遊網臉書、台北市政府YouTube、LINE TODAY、公視+、TVBS新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS新聞臉書、TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
廣播：台北廣播電台
桃園2025「燈燈燈燈」跨年晚會
時間：12月31日19:00-2025年1月1日0:30
地點：桃園高鐵站前廣場（近領航南路三段）
主持人：小鐘（鐘昀呈）、何妤玟、短今、潘君侖
卡司：姜丹尼爾KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
轉播平台
電視：中視新聞台、中天綜合台
網路：中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園臉書、中視新聞臉書
台中「蛇現幸福」跨年晚會
時間：12月31日18:00-2025年1月1日1:00
地點：台中市西屯區水湳中央公園
主持人：阿KEN、蔡尚樺
卡司：輝人WHEE IN、告五人、W0LF（S）五堅情、玖壹壹、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、血肉果汁機、芒果醬MangoJump、派偉俊、固定客、Double K、GAIL、PIZZALI、SPARK皇毅、ANGIE安吉、SCOOL
轉播平台
電視：三立都會台、台中資訊台、台視、高點綜合台
電視（MOD）：三立綜合台
網路：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、台灣大哥大MyVideo
廣播：好事903電台實況轉播
2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航
時間：12月31日 18:55
地點：高雄市前鎮區夢時代
主持人：歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲
卡司： SANDARA PARK（2NE1成員Dara）、徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生、U:NUS、阿跨面、芮鯊RapShark、Yappy、SCOOL、GENBLUE幻藍小熊、 BBOY NANA、許富凱 、 張庭瑚 、 Jocelyn 9.4.0、Team Taiwan棒球英雄-張政禹、 陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS 啦啦隊
看點：高雄跨年晚會施放250秒千輪版跨年花火，呼應迎接2025年（諧音「愛你、愛我」）。港景煙火秀搭配火星人Bruno Mars經典求婚神曲Just the Way You Are，及夢時代摩天輪彩虹燈光應援，讓民眾在浪漫氛圍中迎接新年。
轉播平台
電視：華視、年代MUCH、momoTV
電視（MOD）：壹綜合、momoTV、中華電信
網路：中華電信Hami Video、LINE TODAY、ETtoday新聞雲、陳其邁Chen Chi-Mai FB、高雄市政府臉書、高雄旅遊網臉書、華視綜藝頻道YT
廣播：高雄電臺FM94.3
台南好Young跨年晚會
時間：12月31日20:00-2025年1月1日00:30
地點：台南市永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
卡司：李俊昊、動力火車、孫盛希、玖壹壹、婁峻碩、張羽靚、阿沁、林美秀、艾怡良、康康、畢書盡、曾佩慈、蔡黃汝、GENBLUE幻藍小熊、@onefive、AcQUA源少年、FEniX、EighRA紫月光
轉播平台
電視：TVBS 歡樂台、 民視第一台、台南市第3公用頻道、民視無線台
電視（MOD）：中華電信MOD跨年專區
網路： TVBS NEWS YouTube、 台南市長黃偉哲臉書、台南Today臉書、中華電信Hami video
閃耀新北 1314跨河煙火
時間：12月31日15:00-21:30
地點：淡水漁人碼頭、八里左岸
主持人：黃燈輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
卡司：SUPER JUNIOR-L.S.S. （利特、神童、始源）、宇宙人、U:NUS、卓文萱、范逸臣、陳勢安、孫淑媚、許富凱、葛西瓦、板凳樂團、OPEN將！家族
大新竹「共創新城 閃耀竹夢」跨年晚會
時間：12月31日18:00-2025年1月1日0:30
地點：新竹縣政府前廣場及縣政六路
主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓
卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
轉播平台
電視：中視綜合台
網路：中視新聞臉書、中視新聞YouTube、縣長楊文科臉書
2025傳說對決 麗寶跨年演唱會
時間：12月31日21:00-2025年1月1日00:30
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
卡司：waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團、南西肯恩、吳霏 FEI、Ray 黃霆睿、宋柏緯、吳獻Osean、JOYCE就以斯
「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀
時間：2025年1月1日00:00
地點：義大世界
看點：999秒大型藝術煙火分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」，帶領大家進入2025科技年。
基隆「一百迎繽萬千」跨年煙火秀
時間：1月1日00:00
地點：虎仔山KEELUNG地標
看點：以「基隆一百迎繽萬千」為主題分為4段篇章，施放660秒逾5000發煙火，結合雷射光雕及港區大船鳴笛，陪伴大家迎接2025年。
宜蘭「璀璨蘭城 幸福宜市」跨年晚會
時間：12月31日17:30-2025年1月1日00:30
地點：宜蘭運動公園
主持人：焦凡凡、籃籃
卡司：動力火車、李千娜、J.Sheon、斑恩、莊錠欣、八青哥、babyMINT、張若凡、林桉、李吳兄弟、BOOM！怪物星人、原子少年2（小行星、ARKis）、張語噥、李友廷
轉播平台
幸福宜市 Yilan City臉書及YouTube
彰化田中2024歲末跨年晚會
時間：12月31日19:00-2025年1月1日01:30
地點：彰高三號廣場公園
卡司：張秀卿、翁立友、草屯囝仔、SONNIE桑尼、林茉曦、楊哲、甲子慧、王燦、楊淨宇、陳孟賢、林良歡、洪毛、邵大倫、小倩
轉播平台
民視綜藝YouTube
南投清境星空派對跨年晚會
時間：12月31日18:30-2025年1月1日01:00
地點：南投清境農場統一超商前
卡司：卓義峯、羅美玲、蕭閎仁、DJ妖嬌、開水小姐、Zombie 少孩、宋德鶴
雲林「金蛇迎新春 五福臨斗六」跨年晚會
時間：12月31日17:50-2025年1月1日00:30
地點：雲林斗六膨鼠森林公園
卡司：陳芳語、旺福、王ADEN、陳隨意、PIZZALI、柏霖、西屯純愛組、南方二重唱
西螺雄SONG跨年晚會
時間：12月31日16:15-2025年1月1日00:30
地點：西螺大橋西側草坪
主持人：林佩遙、李祐誠
卡司：王識賢、JUD陳泳希、英成晞、蘇宥蓉、杜忻恬、yoyo家族唱跳、戴梅君、謝金晶、77Ke柯棨棋
2025超越快樂 - 摩天輪跨年煙火秀
時間：12月31日18:30
地點：劍湖山世界
主持人：沐妍、顥文
卡司：家家、KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團
轉播平台
民視新聞網YouTube
嘉義全嘉藝起來跨年晚會
時間：12月31日18:00-2025年1月1日01:00
地點：嘉義市立體育場
主持人：陳漢典、林葦妮
卡司：滅火器、脆樂團、沈文程、BOOM！怪物星人、FEniX、廖士賢、邱軍、妖嬌、孫肇谷、翁鈺鈞、OPENsi、潘宇謙
轉播平台
電視：民視台灣台
電視（MOD）：民視台灣台
網路：四季線上官網、四季線上APP、勇媽阿惠-黃敏惠 市長臉書、「嘉義+1 We Chiayi臉書、「嘉義+1 We Chiayi」YouTube
屏東歌舞昇屏High歌之夜
時間：12月31日19:00-2025年1月1日00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人： Dennis、DJ凱莉
卡司：韋禮安、理想混蛋、U:NUS、陳華、吳思賢、9m88、柯有倫、竇智孔、呂植宇、KAXA、大成
屏東「舞動東港 幸福飛揚」跨年晚會
時間：12月31日19:00
地點：大鵬灣國際休閒特區
主持人：梅東生、珈安、香香
卡司：黃明志、黃妃、冰球樂團、朱海君、邱軍、林良歡、鄭華耕、陳言寧
屏東「閃耀枋寮」跨年晚會
時間：12月31日17:00
地點：屏東枋寮漁會臨海廣場
主持人：陳一萍、王如意
卡司：陳隨意、楊哲、謝宜君、陳思瑋、柯俊傑、明亮、廖婉君、吳珉碩、陳志雄、謝采吟、陳言寧、蔡亞露、天使時尚舞團、飛巡樂團
屏東「嘻哈大里港」跨年晚會
時間：12月31日20:00-2025年1月1日00:30
地點：里港鄉過江河堤公園
主持人：陳昭瑋、美珊
卡司：許富凱、戴愛玲、阿跨面、邱軍、曾瑋中、芮鯊、蘇宥蓉、莊振凱、馮偉傑、一綾
花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會
時間：12月31日20:00
地點：花蓮市東大門廣場
卡司：蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、 VERA、HUR+、舞思愛 Usay Kawlu、阿布絲、呂士軒、IVAN 艾文
轉播平台
徐榛蔚臉書、三立新聞網YouTube
台東「東漂去旅行」跨年晚會
時間：12月31日19:00-2025年1月1日00:30
地點：台東縣台東市海濱公園
卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光
金門「樂福金門 閃耀迎新」跨年晚會
時間：12月31日19:00-2025年1月1日00:30
地點：金湖新市里籃球場廣場
主持人：張文綺、宜芳
卡司：荒山亮、陳宏銘、伍浩哲、林芯儀、吳汶芳、郭忠祐、蔡家蓁、Bettii、林希子、泡芙姐姐、王晴
馬祖歲末聯歡跨年晚會
時間：12月31日20:00-2025年1月1日00:30
地點：南竿梅石演藝廳
主持人：庭旭、盈瑩、宇晴
卡司：大支、文慧如、比杰、 徐丹丹、幻術大仙-Daxien the illusionist、水晶姐姐、檸檬哥哥
須線上登記申請座位
澎湖「璀璨菊島 擁抱幸福」跨年晚會
時間：12月31日20:00-2025年1月1日00:30
地點：澎湖縣府前廣場
卡司：金志遙 Jin 、楊婷婭、SVETA、HI-FI樂團 （編輯：李念庭）1131230
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