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台中跨年晚會水湳中央公園登場 3階段交通管制

2024/12/29 11:47（12/29 12:16 更新）
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台中跨年晚會將於31日晚間6時起在水湳中央公園登場，台中市政府規劃大眾運輸工具接駁民眾到活動會場，交通局長葉昭甫（圖）鼓勵民眾多利用。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月29日
台中跨年晚會將於31日晚間6時起在水湳中央公園登場，台中市政府規劃大眾運輸工具接駁民眾到活動會場，交通局長葉昭甫（圖）鼓勵民眾多利用。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中跨年晚會將於31日晚間6時起在水湳中央公園登場，台中市警察局第六分局今天公布，當天上午7時起將實施3階段交通管制，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場。

「蛇現幸福─2025台中最強跨年夜」將於31日晚間舉行，第六分局說明當天交通疏導、活動維安兩大主軸，將規劃警力執行相關安全措施。

警方表示，第1階段從31日上午7時至12時止，針對凱旋路（經貿七路至大鵬路）、凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路（凱旋八街至凱旋東街）、凱旋東街的煙火管制區，通知區域內車輛儘速駛離，加強淨化。

第2階段從上午11時至元旦凌晨3時止，東起中科路、西至凱旋路、南至大鵬路、北至黎明路間區域，以及西安街、西安街277巷4弄、文華路138巷，僅開放持有通行證車輛、接駁車、復康巴士及緊急救護車通行，其餘車輛禁止進入。

第3階段則從元旦凌晨2時起至秩序恢復為止，逐一撤收相關交維阻材，解除相關維安、交通管制措施，再次巡察是否有可疑人士逗留或聚集滋擾社會秩序等情事，以優勢警力迅速驅離及排除。

交通疏運方面，警方說明，這次活動規劃水湳線、市府線及松竹線免費接駁公車，分別於會場內、捷運站及台鐵松竹車站發車接駁，前往會場首班車自下午5時30分發車（最晚於晚間11時發車）、離開會場時間則自晚間8時起至凌晨1時30分，每10至15分鐘1班或坐滿即開車。台中捷運也結合接駁服務加密班距、延長營運至元旦凌晨2時。（編輯：唐聲揚）1131229

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