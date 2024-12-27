北市跨年晚會31日登場 警規劃3階段交通管制

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市交通警察大隊表示，因應北市府將在31日舉辦跨年晚會，市府路（松壽路至松高路）及新仁愛路今天起全線封閉，讓主辦單位架設舞台，跨年晚會當天規劃3階段交管措施。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，北市府將從31日晚上7時起至民國114年1月1日凌晨1時止在市政府前廣場舉辦「台北最HIGH新年城－2025跨年晚會」，因台北大巨蛋同時也有演唱會，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通管制措施。

警方表示，為讓跨年晚會的主辦單位搭設舞台，今天凌晨零時起至明年1月2日上午6時，市府路（松壽路至松高路）及新仁愛路全線封閉；跨年晚會當天，將實施3階段交通管制。

其中，第1階段從12月31日晚上7時至晚上8時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

第2階段從12月31日晚上8時至晚上10時，除第1階段管制範圍，擴大至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

第3階段從12月31日晚上10時至114年1月1日凌晨3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路5段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

針對高架道路交通管制，警方指出，12月31日晚上10時起，基隆高架道路在下樂業街匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道；環東/堤頂大道的下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

此外，信義快速道路的往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路；市民高架道路的西往東下光復南路匝道車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

針對交通管制，警方指出，因跨年活動附近停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施，從31日晚上7時起管制範圍內車輛只出不進，當天晚上8時起管制範圍內禁止車輛進出。

警方表示，呼籲參加跨年活動民眾可搭公車及捷運等大眾交通工具到場，散場時可搭接駁車返程。相關交通管制及跨年活動訊息可至北市觀光傳播局等官方網站查詢。（編輯：戴光育）1131227