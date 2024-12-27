跨年夜通訊需求暴增 電信三雄備戰AI助陣

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（中央社記者江明晏台北27日電）跨年夜將引爆網路用量需求，電信三雄在全台熱門地點擴充基站設備、動員數千名人力監測。中華電今年首度導入基地台數位孿生AI智慧訊務監控疏導技術；遠傳則透過AI技術精準預判跨年網路需求，確保行動網路穩定。

全台各縣市陸續公布2025跨年晚會，電信三雄積極備戰。根據過往經驗，跨年夜當晚網路用量，會隨著時間越晚逐漸升溫，並在跨年倒數時刻達到最高峰。

中華電信預期，跨年期間行動上網數據量將再創新高，將於全台各地19場熱門跨年活動地點，包括台北最High新年城、大新竹跨年晚會、台中跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、高雄跨年晚會及台南好Young跨年晚會等，共布建超過千台以上4G/5G基地台擴充容量，全台共計動員近千位工程人員和30部以上行動車至現場支援。

值得注意的是，中華電指出，率先分別與電信設備製造商愛立信及諾基亞合作，導入全球首創ESDT（Ericsson Site Digital Twin）基地台數位孿生AI智慧訊務監控疏導技術，並引進最新一代AirScale Radio系列基地台，5G網速下載速率最高達到2.34Gbps，確保全台各縣市跨年晚會行動網路穩定高速運行。

遠傳電信表示，在全台跨年熱門地點共擴充超過600座基站設備，並出動超過30台行動通訊車，預計較平時網路容量增加8成，透過AI技術精準預判跨年網路需求，動員全台近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台13大跨年熱區的網路容量擴充作業，上百名遠傳網管與傳輸工程師也將在跨年夜全程待命，彈性調整網路訊號。

為迎接新年出遊高峰期，遠傳在今年12月底前，於全台熱門商圈完成增設2300座2600MHz TDD頻段全新5G基地站，提升訊號室內穿透力及網路流量。

台灣大哥大表示，出動千名工程人員和超過50台各類型行動通訊車，強化網路部署，覆蓋全台超過32個熱區；擴充增加30%網路容量，提升140%處理效能及超過30%上傳能力，熱區上網極速達2Gbps以上。（編輯：張良知）1131227