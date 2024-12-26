台南跨年晚會 周邊區域12/31下午1時起交管

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（中央社記者張榮祥台南26日電）迎接2025年，「台南好young」跨年晚會12月31日將在永華市政中心西側廣場登場，市府今天公布，周邊區域當天下午1時起將開始交通管制，直到隔天（民國114年1月1日）凌晨2時。

南市府交通局今天指出，「台南好young跨年晚會」交管區域，涵蓋建平路（府前路2段-永華路）、府前路2段（建平路至府前四街）東向車道、南榕大道、南島路等；此外，配合會場布置，南島路部分路段將於12月30日晚上8時管制。

交通局預估屆時車潮將湧入周邊道路，車輛應停放於正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場，再步行到西側廣場會場。來往台南府城東西地區應提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來應改行金華路及公園路。

因應機車停車，建平路南向車道（建平11街-永華路）、西南榕大道、南島路（中華西路-東南榕大道）、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路2段-南島路）人行道也開放機車停放。

府前路（中華西路-建平路）、南島路、永華路北側（中華西路-建平路）及中華西路（南島路-永華路）等路段人行道禁止停放機車；違規停車將開罰或拖吊。

不過，活動場地周邊停車空間有限，交通局呼籲多搭乘大眾運輸工具，利用火車或公路客運，再步行到台南火車站北門派出所前搭乘接駁專車抵達會場。

台鐵也配合台南市跨年活動增開列車，114年1月1日凌晨加開台南-嘉義（台南站約01:09、01:58、02:29開）、台南-潮州（台南站約01:04開）區間車。

周邊公車路線，市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）。

大台南智慧交通中心將監看重要路段交通，因應車流啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，且和警方密切聯繫，調整號誌控制策略，以疏解車流。（編輯：陳政偉）1131226