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台南「金蛇賀歲」煙火秀近3000發 迎接2025年

2024/12/25 15:56
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（中央社記者張榮祥台南25日電）「台南好young」跨年晚會預定12月31日晚上6時在永華市政中心西側廣場登場，當2024年跨進2025年倒數計時結束，也將以近3000發「金蛇賀歲」煙火秀迎接新的一年到來。

台南市長黃偉哲今天宣布，迎接2025年，台南以跨年晚會及煙火秀跨越2024年「台南400」最後一天，屆時友誼市日本山形市議長長谷川幸司也將上台一起倒數，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。

黃偉哲表示，2024是台南400年，「台南400」是台灣接觸國際起點，站在歷史里程碑上，台南系列活動涵蓋台灣燈會、國際蘭展、文博會、台灣設計展等，市府接待外賓人數也是歷來最多的。

市府新聞稿指出，2024跨年煙火秀「金蛇賀歲」時間180秒，以2025年生肖金蛇（小龍）為主體，設計代表學業事業精進的「金蛇騰躍開新篇，學業事業雙豐收」；祈福個人或家人健康的「金蛇賀歲，瑞氣盈門，福壽綿長」；攸關闔家平安、順利、吉祥的「金蛇舞春，家業興旺」；個人運勢的「攸金蛇狂舞迎新歲，福星高照萬事成」等祝福。

跨年煙火總數近3000發，其中400發是染色煙火搭配施放，配合音樂及各式吉祥話語，在絢麗繽紛煙火下迎來2025年。（編輯：謝雅竹）1131225

#台南
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#跨年晚會
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