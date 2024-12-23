新北跨河煙火淡水八里登場 31日下午4時起交管

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（中央社記者趙敏雅新北23日電）新北市「閃耀新北1314跨河煙火」31日在淡水漁人碼頭與八里左岸登場，下午3時起會有美食市集及多名藝人表演，淡水及八里周邊下午4時到晚間11時將實施交通管制。

新北市政府文化局今天發新聞稿指出，「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間8時25分施放，今年煙火規模創歷年新高，總發數超過3萬發，新北市長侯友宜將與民眾共賞煙火迎接2025年。

文化局說，31日下午漁人碼頭主會場將推出「閃閃市集」，邀在地美食及人氣餐車，演唱會重量級卡司輪番上陣，包括范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱、孫淑媚、卓文萱、梁舒涵及葛西瓦等。此外，由SUPER JUNIOR成員利特、神童、始源組成小分隊L.S.S.壓軸開唱，是當晚最大亮點。

文化局指出，31日下午4時到晚間11時淡水區中正路二段51巷將不開放車輛、自行車進入，除公車、救護車及公務車外。管制期間，YouBike輕軌漁人碼頭站、漁人碼頭與輕軌沙崙站將暫停借還服務，中正路二段10號/沙崙路口增設腳踏車臨時停放區。

文化局提醒，車輛如需停放在漁人碼頭停車場，須從觀海路第二出入口進入，且停車場滿位時將限制未持通行證車輛進入港區；八里區同樣在下午4時到晚間11時實施交通管制，由警義交人員協助指揮車流，建議駕駛人配合離場動線，利用外圍道路（如觀海路、淡海路、中正路）疏散，避免市區壅塞。

新北市政府呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場，因預期人潮眾多，31日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制，搭乘公車離場者依現場工作人員引導，在臨時站牌依序上車。此外，當天淡海輕軌及台北捷運將加開班次，請民眾遵循現場工作人員指示離場，並留意自身與隨行親友安全。（編輯：唐聲揚）1131223