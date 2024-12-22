台南耶誕跨年活動多點開花 黃偉哲盼各區均衡發展

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府舉辦耶誕跨年系列活動，第3場親子活動「南瀛耶誕童樂會」今天在新營舉行，吸引大批人潮。台南市長黃偉哲表示，活動分散於各區，可發揮活絡並平衡地方發展功效。

「南瀛耶誕童樂會」下午在民治市政中心南瀛堂前廣場登場，安排氣球達人秀、溜溜球演出、魔幻手繪以及樂團演唱等節目，市府統計吸引逾6000人次民眾參加，黃偉哲也到場與民眾互動。

黃偉哲在活動開場致詞表示，有別於過去跨年活動只在特定區域辦一場，市府把耶誕跨年系列活動分散在多個地區，今年親子活動第1場在南科舉行，第2場在麻豆總爺藝文中心，今天第3場同樣安排豐富活動吸引人潮，發揮活絡並平衡地方發展效果，多樣活動讓不同年齡層民眾都喜歡。

黃偉哲表示，台南年底精彩活動接連不斷，昨晚在永華市政中心西側廣場演唱會吸引近13萬人次參與，今天民治市政中心親子活動也人潮滿滿，希望能帶給爸媽和小朋友開心時光，市府將持續舉辦各項活動。

黃偉哲提到，耶誕跨年系列活動接下來還有2場大型演唱會，分別是28日在新營區南瀛綠都心公園舉行「南瀛草地音樂會」，以及31日在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young跨年晚會」，集結韓、日、馬、荷、台等多國約40組高人氣卡司參與演出，民眾可提早規劃台南耶誕跨年之旅。（編輯：張雅淨）1131222