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宜蘭市羅東鎮將辦跨年晚會 各施放煙火迎新年

2024/12/21 18:54
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭市公所將在31日晚上於宜蘭運動公園舉辦跨年晚會，壓軸煙火秀加碼至300秒。羅東鎮公所當天也將在鎮內中山公園舉辦跨年晚會，規劃3分鐘煙火秀迎接新年。

宜蘭市公所表示，往年市公所舉辦的跨年晚會都在蘭城新月廣場舉行，今年首度移往腹地較大的宜蘭運動公園舉辦，活動時間為31日下午5時30分至明年元旦零時30分，將邀請雙人組歌手「動力火車」、實力女聲李千娜等輪番上陣演出。

此外，現場還規劃星光市集，匯集宜蘭在地佳餚及特色餐車，也有街頭藝人表演，並設置「幸福氣球」裝置藝術，提供民眾拍照打卡。

宜蘭市公所指出，跨年晚會當天為方便民眾參與，將於宜蘭後火車站與宜蘭轉運站提供免費接駁車服務，接駁服務時間從31日晚上5時起至隔天零時45分。

羅東鎮公所表示，2025羅東跨年晚會「羅東閃耀」將於31日晚上9時於中山公園登場，除邀請多名演藝歌手獻藝，並特別規劃3分鐘的跨年煙火秀迎接新年。（編輯：戴光育）1131221

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