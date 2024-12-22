賈永婕秀台北101跨年煙火影片 12強奪冠刻畫台灣人熱血[影]

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（中央社記者羅元駿台北22日電）2025年元旦即將到來，根據財政部送交立院的報告指出，台北101跨年煙火主題為「Team Taiwan及Champion」，以棒球12強奪冠為主軸，預計施放時間約5分多鐘。

台北101董事長賈永婕今天也在個人粉專率先曝光75秒內容，影片中煙火施放搭配皇后樂團的We are the champions以及12強賽事主題曲「就一起」，每一束煙火均象徵台灣人熱血與成就，引發外界高度期待。

立法院財政委員會明天將邀請財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良、賈永婕等人就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司 2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。

根據財政部提交的報告指出，台北101跨年煙火主題為「Team Taiwan及Champion」，以棒球奪冠為主軸，預計施放時間約5分多鐘，每一束煙火均象徵台灣人熱血與成就，慶祝中華隊在2024年世界棒球12強賽奪得冠軍，讓全世界見證台灣棒球實力。

賈永婕今天在粉專搶先曝光101跨年煙火影片，影片長75秒，她貼文表示，「我親愛的老天爺現在要拜託你，一定要挺賈董，給我們好天氣。」

此外，財政部報告提到，台北101今年營運持續受惠於入境觀光客人數成長，以及擴大年輕客群，精品珠寶銷售營收大幅成長，帶動營收、獲利穩定成長，2024年截至11月自結營收為新台幣54.37億元，年增7.43%，預計今年全年營收可望突破60億元。

台北101的2025年經營計畫及展望部分，估計商場事業、觀景台、辦公大樓等業績將穩定增長，以及永續顧問、場域活化等增加營收因素，預計獲利可較2024年成長，預算稅後淨利將較今年度預測數成長約4%。（編輯：林淑媛）1131222