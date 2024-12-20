鐵路工會醞釀罷工 雪梨跨年煙火秀恐喊卡

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲雪梨新年煙火秀是世界上最壯觀的跨年慶祝活動之一，但警方今天說，由於火車工人醞釀罷工，雪梨跨年煙火秀恐面臨取消。

新南威爾斯州（New South Wales）警察廳廳長韋柏（Karen Webb）表示，預計將有多達25萬人前往雪梨觀看煙火秀，之後他們需要回家。

她告訴記者：「如果沒有火車可搭，人們無法離開雪梨，我非常擔心這將對大眾帶來風險。」

「所以我不排除我們會建議政府取消煙火秀。」

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）拒絕工會「離譜的」加薪要求，澳洲勞資關係法庭將於下週針對此案舉行聽證會。

新南威爾斯州鐵路、電車和公車工會秘書瓦爾內斯（Toby Warnes）說工會無意給民眾帶來不便，並指責州政府「因為想要推行特定的產業策略，借此嚇唬新南威爾斯州人民」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131220