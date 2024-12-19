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十三行博物館變身電音派對 DJ汝妮跨年夜登場

2024/12/19 13:55（12/19 14:56 更新）
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新北市立十三行博物館「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」跨年系列活動即日起展開，31日壓軸夜將邀請阿美族電音女神DJ汝妮（圖）表演。（十三行博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月19日
新北市立十三行博物館「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」跨年系列活動即日起展開，31日壓軸夜將邀請阿美族電音女神DJ汝妮（圖）表演。（十三行博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月19日
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（中央社記者趙敏雅新北19日電）十三行博物館將舉辦一系列跨年活動，首場音樂會21日登場，31日跨年夜邀阿美族電音女神DJ汝妮表演，以大膽創新音樂風格，帶領觀眾感受傳統與現代共鳴。

新北市立十三行博物館發布新聞稿指出，「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」系列活動有新舊交融音樂饗宴、震撼古調電音及多元文化表演，首場「世界之聲音樂會」21日登場。

十三行博物館表示，「世界之聲音樂會」帶民眾用音樂環遊世界，台越混血創作者桃子A1J，以甜美嗓音融合越南母語、華語與台語；台越新二代德狗以浪漫詩意創作，傳遞自由與理想；擁有排灣族與英國血統的創作歌手洪比利，將用跨文化背景為部落傳統歌謠注入嶄新生命力。

十三行博物館說，28日、29日及31日下午「時空旅人舞台」網羅互動馬戲、思多力親子故事頁的奇幻演繹，讓大小朋友沉浸在歡樂氛圍中，還有非洲鼓舞樂團與八里社區發展協會帶來熱力四射的演出。

十三行博物館表示，壓軸重頭戲「古今融合跨年夜」31日晚間6時登場，曾登上巴黎文化奧運台灣館舞台、以阿美古調電音作品亮相NBA賽場的DJ汝妮將表演。此外，曾入圍金曲獎最佳演唱組合的前「唐貓」主唱阿蘭AC、文青創作女聲書帆、暖男系歌手黃奕儒及創作歌手莊蕎嫣輪番登台，博物館配合夜間開館到晚間9時，陪伴民眾告別2024年。

十三行博物館長羅珮瑄說，博物館作為連結古今的橋梁，這次跨年系列活動以嶄新角度展現文化內涵，「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」即日起展開，「跨河串聯集章」活動串聯八里淡水6大精選景點，只要集滿3個章，31日可到活動會場服務台兌換商品，還有機會獲得八里福朋喜來登豪華客房住宿。（編輯：唐聲揚）1131219

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