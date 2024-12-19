北市跨年疏運 3階段交管漲停車費率4線接駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市跨年疏運，31日當天停車管制，信義區周邊停車場費率也漲至60跟80元；並實施3階段交通管制，車輛只出不進、禁止進出等，並提供4線接駁公車，鼓勵民眾搭大眾運輸。

北市今年跨年晚會遇上天后張惠妹在大巨蛋的演唱會，外界關注散場人潮車潮疏散；交通局今舉行跨年晚會交通管制措施宣導記者會，表示以電信足跡估算，大巨蛋觀眾加上跨年晚會及周邊逛街人潮等，上看20萬人次。

交通局說，31日當天忠孝東路五段、松仁路、信義路五段、基隆路二段、逸仙路等實施3階段交通管制；第一階段為晚間7至8時車輛只出不進、第二階段晚間8至10時車輛禁止進出；第3階段晚間10時到隔天凌晨3時，範圍擴大到光復南路、忠孝東路四段、莊敬路、松仁路等。

交通局指出，31日晚間5時起管制區內路邊汽機車停車格禁止停車、黃線禁止臨停、公車集結區禁止臨停；晚間6時起大巨蛋停車場只出不進，僅開放月租車、工作車輛及貴賓媒體車輛由菸廠路出入口進出；晚間7時起，配合3階段交管。

另外，周邊停車費率也調漲，費率新台幣80元的有府前廣場、松壽廣場、信義廣場、忠信地下；其他松山高中、興雅國中、信義國小等12個停車場則調漲至60元；YouBike也將分兩階段管制周邊場站。

交通局鼓勵民眾搭乘大眾運輸，並規劃4線散場免費接駁公車，1號線往捷運忠孝新生站，在仁愛路/延吉街口搭乘；2號線往捷運公館站/六張犁站，基隆路2段/信義路4段450巷口，「吳興街口」站搭乘；3號線：往木柵、景美、深坑，松德路/信義路口搭乘；大巨蛋也有往捷運南京三民站的接駁車。

交通局並表示，另外共有38線信義區周邊公車延後收班或是加密班次。

台北捷運則表示31日晚間6時起至114年1月1日凌晨0時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時營運不收班，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北捷說，為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自晚間5時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；淡水信義線晚間5時過後均延駛至象山站，各路線將視人潮狀況彈性調整班距。

北捷提醒，根據以往經驗，淡水信義線、板南線等候進站時間較長，呼籲民眾可步行搭乘松山新店線，為鼓勵民眾多加利用，自114年1月1日0時至6時，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享不限站數當趟車資免費優惠；另欲使用單程票者，可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。（編輯：張銘坤）1131219