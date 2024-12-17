2025高雄跨年晚會 時代大道周邊實施交通管制

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）「2025高雄跨年晚會」將於時代大道舉行，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制；另外，捷運與輕軌配合加密班次，同時延長營運，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分。

市府交通局今天公布跨年晚會交通管制措施，夢時代周邊道路實施3階段交通管制，12月31日復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東範圍，下午3時起分階段交通管制至元旦凌晨1時30分。

此外，為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路也將加強違規停車拖吊取締。實施交通管制期間也不提供汽車停車空間，欲前往參加晚會的民眾可多利用大眾運輸。

交通局表示，屆時時代大道周邊道路將規劃為徒步區，民眾可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運公司也將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

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另外，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，下午5時起不提供上下車。民眾可至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。捷運公司也將配合加密班次至6至8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。

市長陳其邁表示，跨年活動預計吸引數十萬民眾參與，為讓活動順利進行，他責請各局處做好風險管控與事前整備，因應各種可能的突發狀況。（編輯：李淑華）1131217