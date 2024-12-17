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迎新送舊 台中耶誕嘉年華、跨年晚會接續登場

2024/12/17 15:23（12/17 15:36 更新）
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2024台中耶誕嘉年華以迪士尼皮克斯動畫電影「怪獸電力公司」為主題，在舊台中火車站前廣場布置16公尺高的毛怪造型耶誕樹，即日起展出到114年1月1日。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月17日
2024台中耶誕嘉年華以迪士尼皮克斯動畫電影「怪獸電力公司」為主題，在舊台中火車站前廣場布置16公尺高的毛怪造型耶誕樹，即日起展出到114年1月1日。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月17日
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）歲末年終，台中大型活動陸續啟動，以迪士尼動畫「怪獸電力公司」為主題的耶誕嘉年華已登場，市長盧秀燕今天表示，接著跨年晚會卡司「全A咖」，歡迎提早訂好住宿共襄盛舉。

台中市政府今天召開市政會議，由新聞局長欒治誼以「2024台中耶誕暨跨年活動」為題進行專案報告。她表示，今年台中耶誕以迪士尼皮克斯動畫電影「怪獸電力公司」為主題，集結片中超高人氣的毛怪蘇利文等造型耶誕燈飾，邀大家來台中感受最甜蜜的耶誕。

盧秀燕表示，網路上流傳許多民眾在台中耶誕嘉年華打卡的美照，除了有全台唯一由迪士尼官方授權的毛怪造型耶誕樹，還有各式造型燈飾，閃耀光芒照亮台中舊城區。

盧秀燕說，市府也製作美食地圖，介紹燈區周邊的美食名店，範圍更涵蓋繼光商圈、電子街商圈以及伴手禮老店雲集的自由路商圈，市場和夜市的銅板美食更讓耶誕之旅充滿美味驚喜。

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至於台中跨年晚會，盧秀燕指出，今年台中跨年晚會在水湳中央公園舉行，場地全台最大，主題為「蛇現幸福」，擁有全國最強的超豪華「全A咖」陣容。而中央公園腹地廣大、臨近逢甲夜市，民眾參加跨年活動不但可以欣賞表演節目，也可到逢甲夜市品嚐美食，深受年輕族群喜愛。

欒治誼也說，今年跨年晚會倒數安排180秒的璀璨煙火秀，布置多區高空煙火，將在2025年的第一刻點亮中央公園，帶給市民滿滿的幸福感。呼籲民眾多搭乘大眾交通工具到場，市府已規劃接駁車每10至15分一班，包含市府線、松竹線、水湳線，坐滿或時間到即發車，歡迎大家參加。（編輯：郭諭儒）1131217

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