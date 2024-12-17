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基隆跨年煙火施放660秒逾5千發 結合港區大船鳴笛

2024/12/17 11:37（12/17 12:11 更新）
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基隆市政府將於31日在虎仔山KEELUNG地標以「基隆一百迎繽萬千」為主題分為4段篇章，施放660秒逾5000發煙火，文化觀光局長江亭玫（左2）17日在記者會邀請民眾到場共襄盛舉，熱鬧迎接2025年。中央社記者王朝鈺攝 113年12月17日
基隆市政府將於31日在虎仔山KEELUNG地標以「基隆一百迎繽萬千」為主題分為4段篇章，施放660秒逾5000發煙火，文化觀光局長江亭玫（左2）17日在記者會邀請民眾到場共襄盛舉，熱鬧迎接2025年。中央社記者王朝鈺攝 113年12月17日
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市政府將於31日深夜12時，在虎仔山KEELUNG地標，以「基隆一百迎繽萬千」為主題分為4段篇章，施放660秒逾5000發煙火，結合雷射光雕及港區大船鳴笛，陪伴大家迎接2025年。

市府文化觀光局長江亭玫今天在記者會表示，今年適逢基隆設市100年，煙火秀規劃4段篇章，首先以「昔日記憶篇」探索基隆的過去；第2篇則代表看見基隆進步的「現今故事篇」；第3篇是展望未來的「將來傳承篇」。

最後以「迎繽萬千篇」象徵基隆設市100年，邁向新的一年到來，另也設計燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

江亭玫表示，活動當天也準備限量好禮，深夜11時起在國門廣場開始發放，只要追蹤基隆市文化觀光局臉書粉絲專頁即可獲得，送完為止。

江亭玫說，民眾等待跨年煙火秀表演前，可先品嚐在地美食，市府將於26日公布「基隆100碗」，於活動期間內集滿3家，在指定貼文上傳合照，就能參加抽獎。

此外，民眾品嚐美食的同時，也可在店家尋找傘人家族蹤影，只要在活動期間內湊滿3個和不同號碼的傘人家族公仔合照，並在個人社群發布公開貼文寫上「#基隆一百生日快樂」，就能免費獲得基隆百年限量好禮。（編輯：李錫璋）1131217

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