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2025大新竹跨年晚會 300秒煙火迎新年

2024/12/17 17:24
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣政府將在12月31日舉辦2025大新竹跨年晚會，縣長楊文科今天表示，將有歌手丁噹、彭佳慧等人演出，今年還有300秒煙火秀，邀請民眾到竹縣跨年。

新竹縣政府今天舉辦跨年晚會宣傳記者會，楊文科、新竹市代理市長邱臣遠等人出席，楊文科會中說，今年晚會以「共創新城 閃耀竹夢」為主題，象徵竹縣市攜手邁向嶄新未來，共同打造活力城市。

楊文科說，今年是大新竹共同跨年的第2年，晚會安排有歌手、樂團等演出，包含丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅等，還有300秒煙火秀迎新年，此外晚會現場設有超過100個美食攤位，讓民眾品嚐道地美食。

他指出，活動也邀請2024新竹縣客家新曲獎首獎、泰雅族歌唱大賽冠軍等團隊，為晚會熱鬧揭開序幕，展現新竹在地多元文化底蘊。

邱臣遠致詞說，此次活動在31日下午6時開始，竹市接駁車從下午5時起會從新竹火車站及樹林頭停車場發車往返活動會場，民眾可多加利用。（編輯：李錫璋）1131217

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