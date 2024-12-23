賈永婕：101跨年煙火將有大型光雕秀 呈現台灣英雄

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（中央社記者張璦台北23日電）2025年元旦將至，台北101跨年煙火主題為「Team Taiwan及Champion」，以棒球12強奪冠為主軸，董事長賈永婕今天進一步透露，這次將有大型光雕秀呈現台灣英雄，但具體呈現形式「還是先賣個關子」。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及賈永婕等就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。

賈永婕會前接受聯訪表示，今年跨年煙火最大亮點是，通常以往都是5分鐘，今年加碼1分鐘，煙火發數部分，一定會讓大家看得非常過癮；此外，她之前還沒有曝光過，這次活動將有很大型的光雕秀，感謝國泰世華獨家贊助，「（光雕秀）會有所有台灣英雄的畫面」，具體呈現形式「還是先賣個關子」。

媒體關切，今年跨年煙火模擬影片是在社群平台搶先曝光，而非以往的官方記者會，引發外界議論。

對此，賈永婕說，畢竟開記者會其實也要花一筆有點可觀的金額，她認為這筆錢可以省下來，用較特別的方式呈現，所以先與立委合作拍宣傳片，接下來則是採取可讓流量瞬間上升的方式，「就是我自己粉專的流量share到了101，101變成我的協作單位」。

賈永婕表示，她會慢慢把自己的流量分享給101，讓101也可以累積流量，「不然以前老實說，101粉專流量其實是比較有限的」。

賈永婕進一步說，她今天是滿懷感恩之心到立法院備詢；至於有無可能在未來擔任財政部長或進內閣，她說，這輩子都不可能有這件事的啦、當然不可能。（編輯：林家嫻）1131223