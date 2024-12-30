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2025台北跨年晚會交通攻略 2捷運站免費搭乘、大巨蛋增接駁車【互動地圖】

2024/12/30 18:00
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台北市2025跨年晚會31日晚間7時在市民廣場舉行。（中央社檔案照片）
台北市2025跨年晚會31日晚間7時在市民廣場舉行。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）台北市2025跨年晚會12月31日晚間在市民廣場舉行，Energy、韓團Apink、梁詠琪、楊乃文等多組藝人接力開唱，以棒球12強台灣奪冠為主題的101煙火將伴民眾迎新年。今年跨年活動與張惠妹大巨蛋演唱會同時登場，人潮估計上看20萬人次，中央社整理活動周邊交通管制及疏運規劃，帶你看懂怎麼去現場又如何順利回家。

互動地圖操作說明🔍
  • 請用兩指同時點擊拖曳地圖畫面
  • 先找到地圖左上角的小箭頭，點下去後再依照需求選擇方框、打勾（口 → ☑），就會看到你需要的圖示囉。
  • 使用手機／行動網路，也可以點選右上角「全螢幕」按鍵開啟Google地圖（若無法點選請點我），登入Google帳號立即定位，在人潮中也不怕迷路。

 搭車、騎YouBike

散場接駁車
1號線（往捷運忠孝新生站）：仁愛路與延吉街口搭乘。
2號線（往捷運公館站）：基隆路2段（文昌-光復南）搭乘。
3號線（往木柵、景美）：松德路西側（虎林-信義）搭乘。
▲服務時間：1月1日凌晨0時至1時30分。

大巨蛋接駁車（往捷運南京三民站）：光復南路東側（忠孝-市民）搭乘。
▲服務時間：1月1日凌晨0時至2時。

2025跨年晚會散場接駁公車地圖。（圖取自facebook.com/@humansoftaipei/）
2025跨年晚會散場接駁公車地圖。（圖取自facebook.com/@humansoftaipei/）

公車
共計38線信義區周邊公車配合延後收班，可至台北市交通局網站查詢詳細班次。

台北捷運

▲台北捷運自12月31日早上6時起至1月1日24時，連續營運42小時不收班（小碧潭、新北投支線營運至1月1日凌晨0時）
▲因往年散場人潮多搭乘捷運藍線及紅線，等候排隊時間會較長，建議民眾多利用綠線（松山新店線）。散場後從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車，或至光復南路搭乘接駁車前往綠線。

綠線往各路線轉乘站點：
往棕線（文湖線）：南京復興站轉乘
往紅線（淡水信義線）：中山站、中正紀念堂站轉乘
往橘線（中和新蘆線）：松江南京站、古亭站轉乘
往藍線（板南線）：西門站轉乘

▲1月1日0時至6時，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車，當趟車資免費

台北捷運2025年元旦凌晨0時至6時，搭乘南京三民、台北小巨蛋站單趟免費。（圖取自北捷網頁metro.taipei）
台北捷運2025年元旦凌晨0時至6時，搭乘南京三民、台北小巨蛋站單趟免費。（圖取自北捷網頁metro.taipei）

周邊管制
市府轉運站12月31日晚間7時30分起，車輛禁止進入，旅客須至管制區外替代站位搭車。

晚間9時起管制進出
◎ 捷運市政府站地下連通道
◎ 捷運台北101／世貿站4號出口連通道
◎ 捷運國父紀念館站5號出口連通道
◎ 微風信義百貨地下連通道
◎ 信義商圈空橋

貓空纜車
行駛時間至1月1日2時，行駛貓空地區公車「小10末班車」延長至1月1日1時發車、「棕15末班車」延長至1月1日1時30分發車。

淡海輕軌
12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。

桃園捷運
12月31日早上6時至1月1日晚上11時，普通車連續41小時不打烊。

台鐵
1月1日加開東線樹林—花蓮234次、233次普悠瑪號，及西線七堵—彰化127次、148次新自強號；另加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車23班。詳情請至台鐵官網查看。

YouBike
12月31日下午5時起，信義計畫區周邊33站暫停營運；晚間7時起，新增光復南菸廠路口等22站；共計55站暫停營運，1月1日3時起恢復營運。

▲管制期間YouBike建議停車場站：富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2、4號出口及台北醫學大學。

 開車、騎機車

信義計畫區自12月31日晚上7時起實施三階段交通管制：

第一階段：12/31晚上7時至8時（互動地圖中綠色框線範圍）
管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段：12/31晚上8時至10時（互動地圖中橘色框線範圍）
除第一階段管制範圍，納入逸仙路（忠孝東－仁愛）及仁愛路（光復南－逸仙），禁止車輛進出。

第三階段：12/31晚上10時至1/1凌晨3時 （互動地圖中藍色框線範圍）
管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德－松仁、莊敬－基隆、基隆－光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東－仁愛）及忠孝東路（光復南－松信）所圍區域，禁止車輛進出。

▲另因舞台搭建拆除作業，市府路（松壽路－松高路間）及新仁愛路1月2日上午6時前全線封閉。

停車注意：

◎ 管制區內停車場12月31日晚上7時起只出不進、8時起禁止進出。（若未在管制時間前離開，須待1月1日凌晨3時後才能駛離）
◎ 管制區內路邊汽機車停車格12月31日下午5時起禁止停車。
◎ 大巨蛋停車場12月31日下午3時起只出不進，僅開放月租車、工作車輛由菸廠路出入口進出。

建議民眾可將車停放至以下外圍停車場，再轉搭捷運進入信義計畫區或大巨蛋：
大安森林公園地下停車場，轉搭捷運紅線
八德立體停車場，轉搭捷運綠線
台北流行音樂中心停車場及世貿公園地下停車場，轉搭捷運藍線

 跨年注意事項

◎ 管制區內禁止開車、騎機車、自行車
◎ 台北市府1樓東區大廳設有醫護站，活動場地周邊也設立7醫護站，提供緊急醫療
◎ 出門前記得進食，避免低血糖
◎ 進場及離場請配合現場人員引導，切勿推擠

（編輯：林品妤、曹亞沿）1131230

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