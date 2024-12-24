2024過世名人 中山美穗西田敏行讓人不捨、鳥山明「七龍珠」永存漫迷心中

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（中央社網站）細數2024年告別世界的名人，日本女星中山美穗出演電影「情書」紅遍亞洲，一句「你好嗎？」感動無數影迷；漫畫大師鳥山明創作的「七龍珠」是跨世代經典之作；英國女星瑪姬史密斯在「哈利波特」電影飾演「麥教授」一角，陪伴無數人成長。迎接新年之際，中央社整理10位過世國際名人的故事，一起緬懷曾經閃耀動人的星光。

中山美穗絕美身影成追憶

日本女星中山美穗12月6日被發現在東京都澀谷區家中身亡，享年54歲。生於1970年3月1日的她，中學時被星探發掘，起初以模特兒身分活動，1985年在電視劇「毎度おさわがせします」裡飾演不良少女，讓觀眾留下深刻印象，同年以偶像歌手身分出道。

影歌雙棲的中山美穗在音樂、電視劇、電影等多個領域都受到高度評價，是日本昭和時代的偶像代表，更是第一位在10多歲、20多歲、30多歲不同年齡層演出連續劇，收視率都能突破20%的女演員。

去年中山美穗舉行時隔24年的全國巡迴演唱會，今年再次展開全國巡演，原本預定在19個城市演出，但12月6日臨時取消在大阪的公演，隨後就傳出死訊。中山美穗在經典純愛電影「情書」裡，在雪地大喊「お元気ですか」（你好嗎？）的絕美身影，永存影迷心中。

中山美穗2016年曾造訪台灣，與電影院「情書」看板合影。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）

從大河劇到時裝劇 西田敏行令影迷懷念

日本資深男星西田敏行10月17日被發現在東京都世田谷區的自家身亡，享壽76歲。他的代表作包含從1988年起演出的系列電影「釣魚迷日記」，精湛演技獲得觀眾喜愛。他也演出多部大河劇，飾演德川家的人物，曾為角色刻意增重。

在電視劇「白色巨塔」、「八重之櫻」、「派遣女醫X」系列也能看到西田敏行的身影，雖然他晚年身體狀況不佳，仍賣力在鏡頭前表現出最佳狀態。

西田敏行在「派遣女醫」中飾演院長。（圖取自instagram.com/doctorx_official）

鳥山明七龍珠、怪博士與機器娃娃風靡整個世代 漫迷感謝相伴成長

日本漫畫家鳥山明3月1日因急性顱內出血辭世，享壽68歲。鳥山明從小就愛畫畫、愛看漫畫，崇拜手塚治虫及迪士尼，高中畢業後曾在廣告公司工作，並從事插畫工作。

1980年鳥山明推出「怪博士與機器娃娃」，搞笑劇情加上天馬行空的想像一炮而紅。接著1984年「七龍珠」橫空出世，將鳥山明推上頂峰。除了漫畫之外，他也替「勇者鬥惡龍」、「超時空之鑰」、「藍龍」等知名遊戲設計角色。

不只漫畫暢銷，動畫賣座，鳥山明也獲許多獎項肯定，影響力擴及全世界。他原定今年秋天推出七龍珠40週年新作動畫「七龍珠大魔」，沒想到卻在開播前與世長辭。

「七龍珠」將鳥山明推上頂峰。（左圖共同社；右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）

One Direction合體成絕響 連恩潘恩驟逝粉絲心碎

英國天團1世代（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）10月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓逝世，享年31歲。

1世代曾是風靡全球的超級男團，團員有連恩潘恩、哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）及路易湯林森（Louis Tomlinson），出道後拿過全英音樂獎、MTV音樂錄影帶大獎、MTV歐洲音樂大獎、全美音樂獎等許多獎項，但在2016年解散，各自單飛。

連恩潘恩今年3月發行單曲作品Teardrops，還宣布第2張專輯的計畫，沒想到作品尚未發行他已驟然離世，讓全球粉絲悲痛不已。

英國天團「1世代」成員連恩潘恩。（路透社）

英國國寶級女星 瑪姬史密斯「麥教授」形象深植人心

英國演員瑪姬史密斯（Maggie Smith）9月27日在倫敦辭世，享壽89歲。對年輕影迷而言，她最著名的形象就是「哈利波特」系列電影中的「麥教授」。

瑪姬史密斯1950年代展開演藝生涯，活躍於舞台及銀幕70多年，演過60多部電影和70多部戲劇，被視為英國最傑出的演員之一。她曾贏得2座奧斯卡金像獎、4座艾美獎及1座旨在表揚傑出百老匯戲劇的東尼獎，是少數同時拿下這3大獎項的演員。

「麥教授」瑪姬史密斯（前左）和「榮恩」魯伯葛林特（前右）2009年出席「哈利波特：混血王子的背叛」電影首映會，2人在紅毯上相談甚歡。（路透社）

詹姆斯厄爾瓊斯克服口吃 成星戰黑武士經典配音

美國演員詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones）9月9日辭世，享壽93歲。瓊斯曾為「星際大戰」反派角色「黑武士」達斯維德（Darth Vader）配音，低沉的嗓音成為經典。他也為迪士尼動畫「獅子王」的木法沙（Mufasa）一角配音；美國有線電視新聞網（CNN）知名宣傳標語「這是CNN」（This is CNN）也是他的聲音。

瓊斯坐擁3座東尼獎、2座艾美獎和1座葛萊美獎，更在2012年獲頒奧斯卡終身成就獎。然而這些榮譽得來不易，他年幼時曾為口吃所苦，幾乎說不出話，在學校讀課文也被同學取笑。大學畢業後瓊斯在美國陸軍服役，後來搬到紐約，白天演戲晚上當警衛賺錢維生，慢慢從百老匯舞台走向大銀幕。

詹姆斯厄爾瓊斯曾獲得2座艾美獎。（路透社）

TARAKO為小丸子配音深受喜愛

日本聲優TARAKO 3月4日因病離世，享壽63歲。1980年代開始，TARAKO以聲優身分參與日本許多電視及電影演出。其中最為人熟知的，就是幫電視卡通「櫻桃小丸子」的主角小丸子配音，一配就是34年。因為TARAKO個性化的聲音，讓小丸子這個角色深受觀眾喜愛。

TARAKO也在電視節目擔任旁白人員，她在NHK的鐵道旅遊節目中，用可愛的解說傳達旅行魅力。

聲優TARAKO（左）為日本人氣動畫「櫻桃小丸子」主角小丸子配音，廣為人知。（圖取自twitter.com/tweet_maruko）

威斯特不只是NBA Logo Man 更是黑人平權支持者

NBA傳奇球星威斯特（Jerry West）6月12日在家中安詳辭世，享壽86歲。他是著名的NBA Logo Man，他側身運球的模樣就是現在NBA的標誌。

威斯特不僅有14年輝煌的球員生涯，更著名的是擔任球隊經理後打造出兩代湖人王朝，近年來颳起的金州勇士風潮，也跟威斯特有關。2011年威斯特投入勇士懷抱，靠著選秀先後選進湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green），再透過交易選來伊谷歐達拉（Andre Iguodala），幫助勇士在2015年拿到相隔40年後的總冠軍，並打造出聯盟前所未見的小球球風。

除了在球場上享有美名，威斯特長期為種族議題發聲，受到非裔族群尊敬。專欄作家弗利曼（Mike Freeman）指出，威斯特經常在不同場合談論種族議題，因為他體認到種族歧視真實存在，他有必要講述這些故事，不去擔憂或畏懼別人的想法。

1972年4月14日NBA季後賽中，洛杉磯湖人隊威斯特（前中）在客場突破密爾瓦基公鹿隊球員們的防守。（美聯社）

音樂教父昆西瓊斯 推動麥可傑克森「顫慄」問世

美國傳奇音樂人昆西瓊斯（Quincy Delight Jones Jr.）11月3日逝世，享壽91歲。1933年生於芝加哥的他，童年時聽母親唱歌、聽鄰居彈鋼琴，開始接觸音樂。1956年，他在紐約打工，為「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的樂團電視演出吹奏小號。

他身兼音樂及影視製作人、作曲家、作詞家和編曲家，與諸多巨星合作，留下眾多成就，包括製作流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）傳奇性專輯「顫慄」，全球銷售估達7000萬張。

昆西瓊斯的音樂生涯橫跨逾75個年頭，共獲28座葛萊美獎，並被「時代雜誌」選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。

美國傳奇音樂人昆西瓊斯。（路透社）

卡內曼推翻傳統經濟學觀點 「快思慢想」廣為人知

諾貝爾經濟學獎得主卡內曼（Daniel Kahneman）3月27日逝世，享壽90歲。卡內曼最廣為人知的論點是，人們並非總是經過理性分析做出決策，反而經常聽從本能的直覺反應，暢銷書籍「快思慢想」就是他的作品。

憑藉對認知心理學與經濟學結合的「展望理論」，卡內曼於2002年獲頒諾貝爾經濟學獎。他推翻以完全理性及自利為基本假設的傳統經濟學觀點，他認為，人們會因為認知偏誤而產生不理性的判斷。（編輯：邵曉潔）1131224