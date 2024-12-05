博客來年度閱讀榜「我可能錯了」奪冠 排球少年系列賣破9萬冊

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）博客來今天發表2024年度閱讀暢銷榜，心靈勵志書籍大放異彩，「我可能錯了」勇奪總榜冠軍，「降低內耗」成為年度關鍵字；漫畫熱潮也持續發威，「排球少年」系列更賣破9萬冊。

博客來指出，心理勵志類別書籍在年度閱讀暢銷總榜前10名，心理勵志類奪下4席最多。由曾隱居山林修行的瑞典經濟學家比約恩暢銷書籍「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」，摘下今年的桂冠寶座，銷售量更勝去年。

「我可能錯了」這句話，是比約恩在寺院中汲取到最有智慧的工具，幫他挺過17年後再回瑞典時的憂鬱風暴，以及罹患漸凍症逐漸走向死亡的日子。他也期望在讀者需要安慰和勇氣時，這些溫暖智慧能讓大家跳脫固著焦慮，找到內心平靜。

而心理諮商結合英國經典童話的「蛤蟆先生去看心理師」，與以禪學練習舒適面對人生的「別對每件事都有反應」亦蟬聯暢銷榜，分居第4、5名；知名主持人蔡康永的情商課系列新作「你願意，人生就會值得」上市2個月衝至第7名，也反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。

影視化推動漫畫IP熱潮也讓日本漫畫家古館春一的「排球少年」成為最大贏家。兩項作品入榜前10名，系列作品銷量突破9萬冊，「排球少年！！10週年編年史」不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍，魅力橫跨各世代。

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另外，商業理財書穩健成長，「原子習慣」連續6年入榜奪得第3名，中國著名商業顧問劉潤的「底層邏輯」則不僅成功躋身年度暢銷榜前十，也助其榮登華文作家榜榜首。

博客來年度暢銷排行榜前10名，分別為「我可能錯了」、「排球少年！！10週年編年史」、「原子習慣」、「蛤蟆先生去看心理師」、「別對每件事都有反應」、「持續買進」、「你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3」、「排球少年！！magazine」、「抄寫英語的奇蹟」、「底層邏輯」。（編輯：李亨山）1131205