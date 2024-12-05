本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

博客來年度閱讀榜「我可能錯了」奪冠 排球少年系列賣破9萬冊

2024/12/5 15:01（12/5 15:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
博客來5日發表2024年度閱讀暢銷榜，「我可能錯了」勇奪總榜冠軍。（圖取自博客來網頁books.com.tw）
博客來5日發表2024年度閱讀暢銷榜，「我可能錯了」勇奪總榜冠軍。（圖取自博客來網頁books.com.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北5日電）博客來今天發表2024年度閱讀暢銷榜，心靈勵志書籍大放異彩，「我可能錯了」勇奪總榜冠軍，「降低內耗」成為年度關鍵字；漫畫熱潮也持續發威，「排球少年」系列更賣破9萬冊。

博客來指出，心理勵志類別書籍在年度閱讀暢銷總榜前10名，心理勵志類奪下4席最多。由曾隱居山林修行的瑞典經濟學家比約恩暢銷書籍「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」，摘下今年的桂冠寶座，銷售量更勝去年。

「我可能錯了」這句話，是比約恩在寺院中汲取到最有智慧的工具，幫他挺過17年後再回瑞典時的憂鬱風暴，以及罹患漸凍症逐漸走向死亡的日子。他也期望在讀者需要安慰和勇氣時，這些溫暖智慧能讓大家跳脫固著焦慮，找到內心平靜。

而心理諮商結合英國經典童話的「蛤蟆先生去看心理師」，與以禪學練習舒適面對人生的「別對每件事都有反應」亦蟬聯暢銷榜，分居第4、5名；知名主持人蔡康永的情商課系列新作「你願意，人生就會值得」上市2個月衝至第7名，也反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。

影視化推動漫畫IP熱潮也讓日本漫畫家古館春一的「排球少年」成為最大贏家。兩項作品入榜前10名，系列作品銷量突破9萬冊，「排球少年！！10週年編年史」不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍，魅力橫跨各世代。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，商業理財書穩健成長，「原子習慣」連續6年入榜奪得第3名，中國著名商業顧問劉潤的「底層邏輯」則不僅成功躋身年度暢銷榜前十，也助其榮登華文作家榜榜首。

博客來年度暢銷排行榜前10名，分別為「我可能錯了」、「排球少年！！10週年編年史」、「原子習慣」、「蛤蟆先生去看心理師」、「別對每件事都有反應」、「持續買進」、「你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3」、「排球少年！！magazine」、「抄寫英語的奇蹟」、「底層邏輯」。（編輯：李亨山）1131205

博客來5日公布2024年度閱讀暢銷榜，由瑞典經濟學家比約恩暢銷書「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」摘下桂冠寶座。（博客來提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月5日
博客來5日公布2024年度閱讀暢銷榜，由瑞典經濟學家比約恩暢銷書「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」摘下桂冠寶座。（博客來提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月5日
延伸閱讀
2023年排行》習慣養成書「原子習慣」連4年奪網路暢銷冠軍動漫「排球少年！！」助攻 日本排球運動掀熱潮金石堂年度暢銷書榜 「原子習慣」連6年進榜中捷勇士引用金句 芙莉蓮攻占網路書店排行榜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：