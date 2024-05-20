動漫「排球少年！！」助攻 日本排球運動掀熱潮

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本男子排球快速發展，在巴黎奧運於7月開始前，日本男排國家隊的世界排名衝上第4，加上漫畫與動畫「排球少年！！」推波助瀾，這項運動受歡迎的程度再度飆升。

「排球少年！！」（Haikyu!!）描述排球校隊的故事，主角日向翔陽即使身材矮小仍決心克服困難，種種情節激勵人心，讓漫畫自2012年問世以來，已銷售超過6000萬冊。

這套漫畫曾改編成電視動畫，今年推出的劇場版（電影版）「排球少年！！垃圾場的決戰」在日本有100億日圓（約新台幣21億元）票房，這個月也將在北美上映。

日本男排國家隊2018年到2021年的隊長柳田將洋表示，他「十分感激」故事中的虛構球隊幫忙吸引更多人走進球場。

柳田將洋告訴法新社：「這套漫畫每一本我都有。」他回憶起這套漫畫對排球運動「非常寫實」的描述，讓自己「完全著迷」。

官方紀錄顯示，高中男排社團人數從2012年的3萬5000人成長到今年超過5萬人。

熱愛「排球少年！！」的人不只限於男生。22歲的藤木奈奈美（Nanami Fujiki，音譯）說，「排球少年！！」點燃了她對排球的熱情。

她說，「我以前根本沒興趣…連規則都不懂」，但多虧這套漫畫，「我現在可以享受真正的比賽，這是以前從未有過的事」。

22歲的日本男排國家隊明星球員高橋藍接受法新社訪問時說：「或許要感謝『排球少年！！』，我覺得日本排球比賽在視覺上的娛樂性愈來愈吸引全球觀眾…有些人可能會說，日本排球的水準正接近動漫。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130520