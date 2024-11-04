Michael Jackson「顫慄」製作人 傳奇音樂人Quincy Jones逝世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國傳奇音樂人昆西瓊斯今天逝世，享耆壽91歲。他生前多才多藝，身兼音樂及影視製作人、作曲家、作詞家和編曲家，並與諸多巨星合作，包括製作麥可傑克森的「顫慄」（Thriller）專輯。

美聯社報導，昆西瓊斯（Quincy Delight Jones Jr.）的公關羅賓森（Arnold Robinson）表示，昆西瓊斯今晚在他位於洛杉磯市貝艾爾區（Bel Air Section）的家中過世，臨終時家人隨侍在側。

昆西瓊斯是多才多藝的音樂巨匠，留下巨大成就，包括製作流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）的傳奇性專輯「顫慄」，全球銷售估達7000萬張，迄今仍是史上最暢銷專輯。

影片來源：michaeljacksonVEVO

此外，昆西瓊斯也譜寫許多得獎的影視配樂，並與流行樂壇傳奇人物法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、靈魂樂先驅雷查爾斯（Ray Charles）及數百名其他演唱藝人合作。

昆西瓊斯於1933年在芝加哥出生，他的父親為黑白混血，祖父為威爾斯奴隸主，祖母為黑奴，他的母親家族也是奴隸主後裔。

童年時，他在家中透過隔著牆壁聆聽鄰居彈奏鋼琴，以及母親的歌聲，開始接觸音樂。14歲時，他曾與時年16歲雷查爾斯在西雅圖俱樂部組團玩音樂。

1956年，昆西瓊斯曾在紐約打工，為時年21歲「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的樂團電視演出吹奏小號。

1985年，昆西瓊斯為慈善活動「美國援非」（USA for Africa）歌曲「四海一家」（We Are the World）擔任製作人而登上國際頭條，這首單曲致力於非洲饑荒救濟，由麥可傑克森與萊諾李奇（Lionel Richie）共同譜寫，並且引領眾多歌星聯合演唱。

昆西瓊斯的音樂生涯橫跨逾75個年頭，榮獲28座葛萊美獎（Grammy Awards），並被「時代雜誌」（Time）選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。

昆西瓊斯生前獲得無數獎項和榮譽，包括2001年「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）、2010年從時任美國總統歐巴馬手中領取「國家藝術獎章」（National Medal of Arts），並於2013年入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1131104