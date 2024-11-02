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國策顧問陳輝東辭世享壽87歲 一生致力推動文化藝術催生南美館

2024/11/2 12:33（11/2 12:54 更新）
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古寧頭戰史館「火燒船隻」油畫出自陳輝東之手。（中央社檔案照片）
古寧頭戰史館「火燒船隻」油畫出自陳輝東之手。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南2日電）一手催生台南市美術館的國策顧問陳輝東，昨天因病去世，享壽87歲，台南市長黃偉哲今天在臉書致哀，也盛讚陳輝東一生致力推動文化藝術，南美館更廣受好評。

黃偉哲今天在臉書（Facebook）指出，得知陳輝東辭世，百感交集。陳輝東一生致力於文化藝術推動，熱愛繪畫創作，還一手催生廣受好評的南美館。陳輝東曾說，催生南美館是一生最有意義的事。南美館的誕生，創造台南文化發展史劃時代精彩篇章。

台南市文化局發布新聞稿指出，陳輝東因病離世，享壽87歲；陳輝東從事藝術創作逾1甲子，創作題材包括風景、肖像、風土民情及人體畫等，展現個人對生命熱情與美學追求，貢獻卓越。

文化局表示，陳輝東1938年出生於台南，童年就嶄露繪畫天分，早年困頓與匱乏造就對真善美的嚮往與追求，和台南藝術發展密不可分。

陳輝東是台灣西畫家第二代，曾經歷第二次世界大戰、殖民時期受日本小學教育、在國民黨來台後成長，1976年畢業於台南師專，曾任台南市美術館第一屆董事長，卸任後成為南美館榮譽董事長。

陳輝東獲頒台南文化獎感言曾自述：「感謝故鄉台南給予我成長和回報的機會。我的喜樂是有感於生命所接觸的許許多多人，因為他們的慷慨體貼、他們的無私良善、他們的高瞻遠矚，讓我的愛鄉熱情得以奔放揮灑，讓我得以在故鄉的文化耕耘做一名長工，數十年來無怨無悔」。（編輯：郭諭儒）1131102

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