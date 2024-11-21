緬懷國策顧問陳輝東 南美館26日起「揚帆遠行」致敬

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（中央社記者張榮祥台南21日電）一手催生台南市美術館的國策顧問陳輝東11月1日辭世，南美館今天宣布，預定11月26日至2025年1月5日在南美一館舉辦「揚帆．遠行」緬懷活動，向陳輝東致敬。

陳輝東11月1日辭世，昨天在台南市殯儀館舉辦告別式，總統賴清德到場弔唁慰問，同時頒發褒揚令；賴總統說：「陳輝東老師春風化雨，心中充滿愛，也深愛這座城市」。

南美館也將於11月26日至2025年1月5日在南美一館舉辦「揚帆．遠行」緬懷活動，向陳輝東致敬。南美館指出，陳輝東不僅是藝術家，更是教育者與實踐家，在台南市留下許多足跡與成果。

南美館緬懷活動主要展示陳輝東85歲自畫像，這幅畫作去年捐贈給南美館，南美館稱許陳輝東自畫像露出歲月痕跡，充滿溫暖與自豪，手上握持畫筆彷彿訴說一生藝術旅程。

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陳輝東1938年出生於台南，童年就嶄露繪畫天分，早年困頓與匱乏造就對真善美的嚮往與追求，與台南藝術發展密不可分。

陳輝東是台灣西畫家第二代，曾經歷二次世界大戰、殖民時期受日本小學教育、在國民黨來台後成長，1976年畢業於台南師專，曾任台南市美術館第一屆董事長，卸任後成為南美館榮譽董事長；陳輝東曾說：「催生南美館是一生中最有意義的事」。（編輯：陳仁華）1131121