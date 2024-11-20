國策顧問陳輝東告別式 賴總統弔唁慰問

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（中央社記者張榮祥台南20日電）一手催生台南市美術館的國策顧問陳輝東11月1日辭世，今天在台南市殯儀館舉辦告別式，總統賴清德到場弔唁慰問表示：「陳輝東老師春風化雨，心中充滿愛，也深愛這座城市」。

台南市文化局發布新聞稿指出，陳輝東告別式今天在台南市殯儀館景行廳舉行，賴總統、台南市長黃偉哲等人到場弔唁慰問，表達哀悼。

賴總統說：「陳輝東老師春風化雨，桃李滿天下，堪稱是畫壇相當有代表性的畫家；他推動成立一座國際級美術館，心中更充滿愛，不僅疼愛家人、熱愛藝術、敬愛老師，也深愛這座城市」。

黃偉哲也表示，陳輝東終生為文化工作奔走，也是第二屆台南文化獎得主。陳輝東自詡為台南文化長工，不停為家鄉台南貢獻己力，持續在台南藝文領域辛勤耕耘，「精神將與我們同在」。

陳輝東1938年出生於台南，童年就嶄露繪畫天分，早年困頓與匱乏造就對真善美的嚮往與追求，和台南藝術發展密不可分。

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陳輝東是台灣西畫家第二代，曾經歷第二次世界大戰、殖民時期受日本小學教育、在國民黨來台後成長，1976年畢業於台南師專，曾任台南市美術館第一屆董事長，卸任後成為南美館榮譽董事長。

陳輝東獲頒台南文化獎感言曾自述：「感謝故鄉台南給予我成長和回報的機會。我的喜樂是有感於生命所接觸的許許多多人，因為他們的慷慨體貼、他們的無私良善、他們的高瞻遠矚，讓我的愛鄉熱情得以奔放揮灑，讓我得以在故鄉的文化耕耘做一名長工，數十年來無怨無悔。」（編輯：郭諭儒）1131120