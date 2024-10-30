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石英離世享壽82歲 出道逾50年曾演娘家、夜市人生等8點檔

2024/10/30 13:16（10/30 14:20 更新）
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資深藝人石英（林忠平）（圖）27日離世，享壽82歲。他的子女們透過父親的經紀公司發表聲明書，表示父親石英在家人的陪伴下安詳離世，將遵循父親遺願身後事從簡，規劃11月17日舉辦告別式。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月30日
資深藝人石英（林忠平）（圖）27日離世，享壽82歲。他的子女們透過父親的經紀公司發表聲明書，表示父親石英在家人的陪伴下安詳離世，將遵循父親遺願身後事從簡，規劃11月17日舉辦告別式。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）資深藝人石英27日因自然老化過世於台大癌醫中心，享壽82歲，他的子女們表示，父親在家人陪伴下安詳離世，也相信熱愛演戲的石英已經到另一個世界繼續散播快樂、散播愛。

石英27日因自然老化，過世於台大癌醫中心，享壽82歲，他所屬經紀公司「鳳凰藝能」稍早也證實石英自然老化離世，而他的家人也委託經紀公司協助發布相關後事事宜。

石英的女兒林千鈺、兒子林義山稍早透過父親的經紀公司發表聲明書，表示父親石英在家人的陪伴下安詳離世。

聲明書也引述石英受訪曾經說過的話：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」家人們也相信，石英已經到另一個世界繼續散播快樂、散播愛。

石英的家屬表示，為遵循家父遺願，身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式。

石英（林忠平）出道超過50年，長年在8點檔飆演技，在「娘家」、 「夜市人生」、「父與子」等多部8點檔演出，讓不少觀眾印象深刻，而他在生前參演的最後一部戲劇是2021年的「孟婆客棧」，當時露面精神和身體狀態都相當有精神，如今離世消息，讓外界頗為震驚與不捨。

石英除了長期在8點檔耕耘，在早期也有演出「包青天」、「施公奇案」、「鳥來伯與十三姨」等戲劇，更曾入圍2屆金鐘獎、2屆金馬獎，演技備受肯定，妻子吳玲與女兒林千鈺也都是演員，可以說是演藝世家。（編輯：陳政偉）1131030

資深藝人石英（林忠平）（右）日前離世，享壽82歲。石英出道超過50年，長年在8點檔飆演技，多部戲劇都讓不少觀眾印象深刻。圖為石英和陳美鳳（左）在2014年合作拍攝「嫁妝」。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月30日
資深藝人石英（林忠平）（右）日前離世，享壽82歲。石英出道超過50年，長年在8點檔飆演技，多部戲劇都讓不少觀眾印象深刻。圖為石英和陳美鳳（左）在2014年合作拍攝「嫁妝」。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月30日
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