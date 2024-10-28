日本兒童繪本作家瀨名惠子92歲逝 「是誰還不睡覺」流傳跨世代
2024/10/28 14:04（10/28 15:10 更新）
（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本媒體今天報導，因創作熱賣繪本「是誰還不睡覺？」而廣為人知的兒童繪本作家瀨名惠子（本名黑田惠子）於23日晚間10時52分在神奈川縣家中因為衰老過世，享耆壽92歲。葬禮已由親屬舉行，日後將舉辦追悼會。
產經新聞報導，瀨名惠子出生於東京都，師從童畫家武井武雄。她一開始從事兒童圖書的插畫工作，1969年，37歲時透過「我不要我不要」幼兒成長繪本系列，作為兒童繪本作家出道。
她的作品以貼紙畫為特色，畫風充滿幽默感和溫暖。「我不要我不要」系列中的「是誰還不睡覺？」成為超越世代、廣為流傳的作品。封面上的白色鬼精靈更成為瀨名惠子的標誌。這部作品還曾獲得「產經兒童出版文化賞」。
另外，在「哭哭哭」繪本系列中出現的小女孩，則是以瀨名惠子的女兒為原型，根據她自身的育兒經驗，生動描繪孩子的形象。她的其他知名作品還有「眼鏡兔」、「炸妖怪天婦羅」等。（編輯：唐佩君）1131028
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