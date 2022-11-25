Thriller問世將滿40年 麥可傑克森霸主地位難動搖

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影片來源：michaeljacksonVEVO

（中央社巴黎24日綜合外電報導）已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）融合搖滾、流行樂和節奏藍調元素的暢銷專輯Thriller下週問世將滿40週年，這不僅是史上最成功專輯，更在視聽方面開創新紀元。

法新社報導，Thriller專輯自1982年11月30日推出以來，在全球賣出超過1億張。這張專輯讓麥可傑克森奠定「流行樂之王」（King of Pop）地位，至今屹立不搖。

儘管2019年紀錄片「離開夢幻島」（Leaving Neverland）再次控訴麥可傑克森是戀童癖，也無法動搖他的知名度，如今麥可傑克森的歌曲在音樂串流平台Spotify仍以每月3670萬次串流播放次數，位居全球第60名。

Thriller專輯能有如此魔力，製作人昆西瓊斯（Quincy Jones）是幕後功臣，他與麥可傑克森曾於1979年合作專輯Off The Wall。

昆西瓊斯接受滾石雜誌（Rolling Stone）採訪時回憶說：「當我們完成Beat It的錄製時…已經連續工作5天5夜，沒有睡覺。音箱中途不堪負荷還著了火！」

Thriller專輯令麥可傑克森的影響力擴及整個流行樂文化，當中收錄傳奇吉他手艾迪．范海倫（Eddie Van Halen）擔任獨奏的Beat It，以及與前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）合唱的The Girl is Mine。

當時剛成立的MTV頻道起初拒絕播出Billie Jean的MV，理由是黑人音樂與頻道以白人為主的搖滾節目「不搭配」，氣得麥可傑克森所屬CBS唱片的老闆耶特尼科夫（Walter Yetnikoff）威脅要公開譴責MTV是種族主義者。

耶特尼科夫雖然在這場鬥爭中勝出，卻和麥可傑克森因為Thriller的MV鬧不合。

麥可傑克森看過導演約翰．藍迪斯（John Landis）的電影「美國狼人在英國」（An American Werewolf in London）後，想找他合作拍攝MV。耶特尼科夫卻認為這張專輯當時已經高掛排行榜第一，沒必要花費天價100萬美元製作MV。

最後，這支14分鐘的短片式MV在眾星雲集的好萊塢電影院中首映，不僅重新為專輯銷售注入動能，更重新定義MV歷史與接下來20年的流行樂文化。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111125