電影導演朱鳳崗心肌梗塞離世 享壽78歲

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（中央社記者洪素津台北6日電）資深導演朱鳳崗於10月28日心肌梗塞病逝，享壽78歲。他的遺作「卡卡囌卡卡衝」曾遭網友批評，製作人謝明宏為朱鳳崗抱屈，認為他為這部電影付出太多，甚至賠上了健康。

朱鳳崗在早期中影文化城是很知名的編劇和導演，近年也曾參與「搭錯車」、「亮不亮沒關係」等作品，製作人謝明宏向中央社證實朱鳳崗的死訊，他相當不捨朱鳳崗，表示朱鳳崗因為奔波遺作「卡卡囌卡卡衝」，才賠上健康，驟然離世。

謝明宏透露朱鳳崗的遺作「卡卡囌卡卡衝」本意是描述原住民文化，卻沒想到被批評到體無完膚，僅上映5天就腰斬，當時這部片遭受到網友攻擊，還被批評是「最爛國片」，最後上映的影院也受不了壓力而下架，為了讓「卡卡囌卡卡衝」起死回生，朱鳳崗去當大夜班保全還債，同時把電影推廣到中國，中國要求要變成簡體字，沒想到還沒完成就撒手人寰。

而謝明宏也為電影付出許多時間和金錢，甚至犧牲和家人的相處時間，「我媽媽罹癌也不敢讓我照顧，怕我太累，想讓我專心處理電影」。面對朱鳳崗過世，謝明宏再次感嘆好友死得不明不白，那麼有才華的導演就此殞落，冤屈還沒地方申訴。

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謝明宏透露，電影「卡卡囌卡卡衝」製作費新台幣1400多萬元，加上上映、試映、首映會所有開銷，總共賠了2000多萬，也沒有辦法給剪接師、演員薪水，「我很感謝翁家明，當時他從美國飛回來力挺，片酬隨便拿，是友情價，剛剛今子嫣也打電話來在哭，很不捨朱鳳崗」。

最後，謝明宏表示朱鳳崗家人相當低調，未設靈堂，並將於7日台北市懷愛館至愛一廳舉辦極簡追思會，當日人生落幕、花葬於陽明山。（編輯：洪啟原）1131106