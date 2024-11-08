黑鳶守護者沈錦豐辭世 曾執導「遊隼的故事」致力保護生態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）守護黑鳶20多年的基隆市野鳥學會理事長沈錦豐昨天因病過世，享壽68歲。曾執導紀錄片「遊隼的故事」的沈錦豐在人生最後一段旅程，仍用盡生命最後力氣，持續為保護生態發聲。

紀錄片「遊隼的故事」耗時6年拍攝，收錄遊隼求偶時對爪過程和遊隼出手足情等珍貴畫面。（沈錦豐提供）

沈錦豐叔叔、被稱為「老鷹先生」的沈振中今天表示，沈錦豐昨天在基隆長庚紀念醫院因猛爆性肝炎過世，家人正在處理後事。

沈振中說，沈錦豐用生命最後力氣，繼續四處奔波記錄生態影像、接推廣講座與調查計畫，並擔任鳥會理事長為生態發聲。

前基隆鳥會理事長鄭暐表示，沈錦豐全心投入保護基隆生態，這週身體狀況不好時，曾致電交代後續執行事宜，而棉花嶼生態環境監測計畫雖非鳥會承接標案，但沈錦豐十分掛心，其他如黑鳶監測調查計畫，沈錦豐也提到請相關人員接手後續執行。

基隆市長謝國樑透過社群網站臉書（Facebook）表示，曾向沈錦豐討教，沈錦豐言談中每個動作及眼神，都讓他感受到沈錦豐對鳥類及生態環境的熱愛及堅持。

基隆市長謝國樑8日透過臉書發文表示對沈錦豐的感謝與祝福。（圖取自facebook.com/hsieh.kuo.liang）

他說，沈錦豐近年也勇敢抗癌，化學治療期間仍不忘所愛，持續拍攝老鷹、投入生態志工，生前為基隆各社區辦生態講座，讓市民更認識基隆生態。謝謝沈錦豐貢獻基隆，希望沈錦豐一路好走。

「遊隼的故事」收錄幼鳥落巢和新北市政府動物保護防疫處合作、後續處理過程，除拍到親鳥育雛畫面，還有遊隼求偶時對爪過程，及離巢後較年長幼鳥展現手足情，攜食物給較小幼鳥享用珍貴畫面，沈錦豐也曾獲行政院環境保護署（環境部前身）頒發「第4屆國家環境教育獎」。（編輯：李明宗）1131108

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐（圖）守護黑鳶20多年，曾擔任紀錄片「遊隼的故事」導演，7日因病辭世，享壽68歲。圖為2017年3月沈錦豐受訪。中央社記者王朝鈺攝 113年11月8日