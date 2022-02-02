遊隼可進口、繁殖買賣 紀錄片導演盼從名單移除

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（中央社記者王朝鈺、楊淑閔基隆2日電）紀錄片「遊隼的故事」收錄遊隼育雛、幼鳥間手足情等珍貴畫面，導演沈錦豐期盼透過影片傳達保育知識，也期待將遊隼從可合法進口及人口繁殖並買賣名單中除名。

基隆鳥會創會理事長沈振中1994年在東北角發現遊隼繁殖，並有幼鳥成功離巢，調查過程中不斷發現遊隼巢位，2015年成立猛禽調查小組。

基隆鳥會2016年順利記錄到龍洞巢區親鳥餵食雛鳥畫面，興起拍紀錄片想法，同年5月15日民眾攀岩被育雛的遊隼親鳥攻擊，導致編號21號的龍洞巢區曝光，畫面被上傳影音頻道YouTube後，遊隼在台灣繁殖訊息在網路傳播。

沈錦豐說，當初推估遊隼飽受干擾後，隔年會更換巢區，沒想到2017年繼續在龍洞繁殖，但令人傷心的是同年5月，一隻出生約20天的幼鳥在拍鳥愛好者面前墜崖死亡，而同一天編號8號的酋長岩巢區，幼鳥順利離巢。

由於龍洞及酋長岩屬於風景區，沈錦豐等雖能順利蒐集足夠素材，但為捕捉精彩畫面，沈錦豐不斷觀察遊隼飛行方式和軌跡，許多畫面更是以手持「一鏡到底」方式拍攝；他說，可能是上天幫忙，心中設想的畫面都有拍到。

「遊隼的故事」集結近10名拍鳥愛好者影片精華，剪接出67分鐘紀錄片，收錄幼鳥落巢和新北市政府動物保護防疫處合作、後續處理過程，還有求偶、交配、孵蛋、雛鳥孵出及親鳥育雛畫面，更拍攝到遊隼求偶時對爪過程，及離巢後較年長幼鳥會攜帶食物給較小幼鳥享用珍貴畫面，展現手足情。

沈錦豐說，紀錄片中將酋長岩母鳥取名瑪麗（Mary），公鳥命名威利（Willy），期盼遊隼在台灣的命運可像電影「威鯨闖天關」（Free Willy）殺人鯨威利，最終獲自由。

他說，遊隼是台灣目前可合法進口及人工繁殖並買賣的猛禽之一，幼鳥均價在新台幣10萬元以上，野外繁殖的遊隼幼鳥有被盜獵風險，期待將遊隼從可合法進口及人口繁殖並買賣名單中除名。

根據行政院農業委員會林務局資訊，目前政府許可蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶、栗翅鷹及遊隼等猛禽可進口及人工繁殖，前4種在台灣沒野外繁殖紀錄。（編輯：李明宗）1110202