黑鳶K7斷訊2年現身基隆 脖子垂掛發報器

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）2021年繫放的黑鳶「K7」，隔年3月6日身上發報器失去訊號，相隔2年，鳥友昨天在基隆市海洋廣場拍到K7現身，脖子還懸掛著發報器，鳥友不捨，希望若有機會能取下。

台灣野鳥協會理事黃蜀婷今天表示，協會成員陳世一昨天在海洋廣場記錄黑鳶時，拍到一隻黑鳶綁著印有K7字樣的腳環，且脖子掛著套圈繩索，垂掛一具發報器。

黃蜀婷說，她擔心對黑鳶的覓食和飛行產生影響，希望在海洋廣場記錄黑鳶的鳥友多關注牠，鳥友或相關單位若有機會，也請協助將鬆脫的發報器拆解下來。

台灣猛禽研究會研究員蔡宜樺表示，台灣猛禽研究會與屏東科技大學合作黑鳶研究計畫，目的為研究台灣黑鳶幼鳥離巢後行為，而K7是因應此計畫在2021年繫放的個體，根據紀錄，K7大多在新北貢寮一帶活動，最遠曾到宜蘭大溪，最後一次收到發報器訊號是在2022年3月6日。

蔡宜樺指出，發報器就像背包背在身上，固定節在胸前，2個固定節斷掉後就只剩1個套圈，就像項鍊掛在脖子，K7可能會在整理羽毛過程中，就能脫離身上的發報器。

蔡宜樺說，可以理解民眾看到照片當下會感到黑鳶很可憐，希望能捕捉取下發報器，但若要針對特定黑鳶捕捉非常困難，也會讓黑鳶感到緊迫，最理想情況就是讓黑鳶自行掙脫發報器，目前K7只剩1個套圈，應該不難掙脫。（編輯：李錫璋）1130313