台灣首次熊鷹巢直播 鏡頭見家族老三「莎倫」日常

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）熊鷹是瀕臨絕種一級保育類野生動物，為讓民眾一睹珍稀畫面，屏科大鳥類生態研究室進行台灣首次熊鷹巢直播，可欣賞玉山國家公園熊鷹家族老三「莎倫」的日常生活。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳告訴中央社記者，熊鷹為台灣最壯碩的留棲性猛禽，生息環境通常需要較大面積原始森林，生態調查推估全台熊鷹數量有500個家族，約1000隻。

孫元勳說，這次的熊鷹巢直播是台灣首次，由鴻奇文化事業有限公司器材架設、緯創人文基金會支持直播設備，記錄位於玉山國家公園內其一熊鷹家族中第3胎「莎倫」的日常生活，「莎倫」是近2個月大的熊鷹寶寶，性別尚在檢驗中，目前體重約有1.6至1.9公斤重。

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孫元勳提及，「莎倫」也有兄弟姊妹，分別是大姊「烏莉」、二姊「妲麗茉」，目前已離家在外，「烏莉」在西邊、「妲麗茉」則是在東邊，離巢約2、30公里。

「直播真的是要天時地利人和！」孫元勳說，巢位位於深山中，難以到達，電力是用太陽能板供應，降低人為干擾，若天氣出現長時間下雨就可能中斷，畫面相當難得，希望可以直播到6月中過後，讓民眾可以透過鏡頭一睹熊鷹在自然棲地，最原始的生活日常及生態環境，藉以傳達生態保護重要性。（編輯：謝雅竹）1130530