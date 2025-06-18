加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 影藝生涯首座小金人
首頁 / 國際

FBI解密 指中共涉製大量假文件介入美總統大選

2025/6/18 07:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）昨天晚間向國會提交報告，指中共涉嫌大量製造假美國駕照運入美國，可能藉此申請假郵寄選票以操縱2020年總統大選。

跟據巴特爾於個人社群媒體附上的美媒「就是新聞」（Just the News，暫譯）報導，這份情報報告於2020年8月釋出，但當時未獲查證或全面調查。在時任FBI局長瑞伊（Chris Wray）向國會作證、稱2020年大選前未發現任何外國干預行為後，報告便被撤回。

美國聯邦參議院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）當時首先對FBI的做法提出疑慮，認為這些情報含偽造駕照的證據，卻未經過全面驗證就被駁回。

巴特爾昨天晚間推文說，FBI已找回前述情報報告，內容詳述中共干預選舉等令人震驚的指控，「我已立即解密資料，並將文件移交給葛拉斯里主席進一步審查」。

巴特爾另透過聲明向「就是新聞」表示，具體來說，文件內的指控包括中共計劃製造假駕照並運往美國，目的是為了幫助製造假郵寄選票。這些指控雖然有根據，卻被突然撤回，且從未向大眾公開。

看過這些文件的官員告訴「就是新聞」，FBI當時有一名相對較新的線人，在2020年夏季提供情報，指出中國政府正在製造並出口假美國駕照，目的是為旅美的中國居民建立選民身分，以便他們可以使用假郵寄選票進行投票。

官員們表示，情報來源稱這項陰謀的目的是讓民主黨候選人拜登（Joe Biden）得利。這份情報報告在幾週內就被撤回，相關指控因此從未獲得充分調查，理由是需要再次與這名線人面談。

但事實上，官員指出，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）在情報發布前後截獲了近2萬份假駕照，可能印證了報告指控。

多年來，中國情報人員持續試圖影響美國大選，於網路上發送大量訊息，內容未必偏袒政治光譜中某一方，而是鎖定社會中高度敏感的裂痕。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國社群媒體帳戶分析公司Graphika研究顯示，去年11月5日美國總統大選前，一項中國社群媒體影響力行動冒充美國選民，誹謗美國政治人物，並推送造成分裂的資訊。

Graphika舉例，中國影響力行動冒充成美國反戰人士，使用X上多個帳號創造迷因，將時任共和黨總統候選人川普（Donald Trump）貼上「騙子」標籤，顯示他穿著橘色囚服稱拜登是「懦夫」。（編輯：張芷瑄）1140618

拜登
美最高法院挺川普 允政府撤銷50萬移民合法身分彭博：台積電評估赴阿聯建造超大晶圓廠
巴特爾
美科州挺以活動遭縱火釀8傷 嫌犯高喊解放巴勒斯坦科羅拉多州攻擊事件多人受傷 男姓犯嫌落網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：