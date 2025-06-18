早安世界》海鯤號首次海上測試駛出高雄港 國造潛艦新里程碑

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影片／海鯤號首次海上測試駛出高雄港 國造潛艦新里程碑

國造潛艦原型艦海鯤艦17日離開高雄港台船碼頭，以自主動力浮航，甲板上有超過10位技術人員與接艦官兵，帆罩上另有數人，帆罩內的光電桅杆豎起、舷號711清晰可見，小船一旁伴航，全程歷時5個多小時，港邊不少民眾聚集見證歷史性的一刻。台船表示，首次海上動態組合測試包含推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統皆順利執行，將依測試結果調校改善，接續下次潛航測試。知情人士指出，海鯤駛出港外首次海測，象徵國造潛艦邁向下階段里程碑。此外，中科院同日公開展示水面無人載具，邀請國內外12家廠商參與，其中3家台廠在蘇澳外海動態展示無人艇。中科院長李世強表示，未來國軍運用此類載具，將讓防衛作戰產生更大嚇阻效益。（看完整報導）

2025年IMD世界競爭力排名 台灣進步至全球第6

瑞士洛桑管理學院17日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。在經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設等評比4大指標中，台灣分別高居全球第10名、第8名、第4名與第10名，其中經濟表現進步16個名次，是總排名提升主因。（看完整報導）

國安簡報破局 朱立倫跟進黃國昌不出席

總統府規劃18日為在野黨領袖舉行國安簡報，說明台灣當前面對的威脅並交換意見，但民眾黨17日發表聲明說，黨主席黃國昌「不克出席」，並指控國安簡報的安排「草率匆促且充滿政治算計」，民眾黨感到遺憾。國民黨秘書長黃健庭隨後也宣布，由於國民黨提出的訴求未獲接受，已回覆不參加國安簡報。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統願無私分享國安資訊卻不敵藍白政黨之私。總統府發言人郭雅慧則表示溝通大門敞開、持續努力，並感謝黃健庭來回溝通表達最大善意。（看完整報導）

COVID單週增38死創今年新高 新生兒腸病毒疫情嚴峻

衛福部疾管署17日表示，國內COVID疫情略降但仍處高原期，上週新增38例死亡創今年單週新高。其中曾打3劑疫苗的20多歲男性併發腦炎、腎衰竭，發病約2週病逝，是今年最年輕死亡個案。另外，疾管署發言人羅一鈞在例行疫報表示，今年新生兒腸病毒疫情嚴峻，累計7例併發重症有5例感染伊科病毒11型，且造成4死；民眾家中若有將臨盆的孕產婦、新生兒，建議謝絕訪客，避免出入人潮眾多的公共場所，更要謝絕親友對新生兒抱、摸、親。此外，疾管署也公布國內新增3例境外移入瘧疾，今年累計11例為近19年同期新高。（看完整報導）

北市電動公車起火初判電池故障 同型號停派、858輛全面安檢

台北市一輛大都會客運262路電動公車16日晚間在敦化北路發生火燒車，車上人員含駕駛均順利疏散，無人傷亡。北市公運處17日表示，這是北市電動公車起火首例，初判為電池故障導致，將檢視4家共114輛同型車的電池及廠站充電系統，3天內安檢全市858輛電動公車。電動巴士製造商華德動能發布重大訊息表示，事故車電池為日本製、沒有出事紀錄，已派員陪同鑑定人員瞭解起火原因。運安會與北市消防局鑑識小組預計1個月後提出鑑定報告。（看完整報導）

中東緊張G7領袖促降溫 川普表態支持聯合聲明

以色列與伊朗爆發衝突，中東局勢緊張。以色列軍方17日表示，已在夜間攻擊中擊斃伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼。美國總統川普發文敦促伊朗首都德黑蘭民眾撤離後，當地17日出城路上車子一輛接一輛，許多人看起來正前往裏海地區。七大工業國集團領袖同日發布聯合聲明，呼籲緩和中東局勢，聲明內容除了強調保護平民的重要，也稱「以色列有權自衛」。川普提早離開G7峰會後，也表態支持這份聲明。消息人士披露，白宮正與伊朗商討本週派特使與伊朗外長會談。以伊此番衝突波及全球能源、市場與地緣政治格局。有分析指若雙方皆不退讓，恐將演變為漫長且代價高昂的消耗戰。（看完整報導）

大谷翔平重拾二刀流先發飆火球 睽違663天登板道奇獲勝

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平，16日睽違663天再次登板投球重拾二刀流。他先發主投1局失1分，另外4打數2安打2分打點，終場道奇6比3擊敗來訪的聖地牙哥教士。大谷賽後透過翻譯說：「非常感謝所有隊職員，以及在整個過程裡支持我的每個人。對於能健康地重返投手丘，我由衷感謝。雖然今天結果不甚滿意，比賽收穫仍然豐富。」（看完整報導）

黃國昌議場播放偵訊錄音「示範帶」惹議 法務部：研議修法

民眾黨立委黃國昌16日質詢時播放疑似檢察官偵訊的錄音，並在結束前表示此作為「示範帶」。黃國昌未說明錄音檔來源、製作方式及是否合法取得，外界質疑可能是由剪輯或人工智慧技術合成。法務部17日對此表示，音檔內容已涉及目前審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞，對不良示範表示遺憾。為維護司法公正，將參考外國立法案例，研議就偵查及審判資料的使用等加以明文規範。（看完整報導）

Chrome憑證事件爆信任危機 中華電信回應一次看

Google Chrome不再信任中華電信頒發的TLS憑證事件，引起各界關注，中華電信17日首度公開說明，坦承憑證團隊未即時掌握落實，並提出8項改善作為，目標2026年3月重新取得信任。中華電董事長簡志誠坦承團隊疏失、向社會致歉，也強調憑證事件「無關資安、國安議題」。（看完整報導）

金門現海漂豬檢出非洲豬瘟 暫停產品輸出至少1週

非洲豬瘟中央災害應變中心17日表示，日前金門沙灘發現1隻豬隻屍體，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性；農業部已公告暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島，至少1週。應變中心指出，金門縣防疫所派員對發現地點半徑10公里內養豬場進行訪視，各場豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。應變中心指出，最近亞洲地區非洲豬瘟疫情仍屬嚴峻，請國人不可輕忽。（看完整報導）

開箱老照片》一代名將胡璉 催生金門高粱

金門高粱香氣濃烈、口感醇厚，是許多人心中的經典美酒，而這其實與一代名將—胡璉將軍息息相關。胡璉一生戎馬，曾經歷北伐、對日抗戰、兩次國共內戰等；1949年10月25日，古寧頭戰役爆發，胡璉臨危受命，接掌金門防務，擋下共軍攻勢；後成為陸軍金門防衛司令部（現為金門防衛指揮部）首任司令官兼福建省政府主席。胡璉在金門推動「高粱換大米」政策，將酒錢改買大米，同時鼓勵居民種植高粱以換取大米，高粱稈也可作為柴薪，既解決了釀酒原料和燃料不足的問題，也改善了農民生計。（看完整報導）

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