國安簡報在野黨主席缺席 府：溝通大門敞開善意仍在

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北17日電）總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，兩位在野黨主席都不出席。總統府發言人郭雅慧今天表示，溝通大門敞開、善意仍在，持續努力，並感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通表達最大善意；她也質疑民眾黨，為何柯文哲可以、黃國昌不能閉門。

總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，民眾黨今天宣布黨主席黃國昌不出席後，國民黨主席朱立倫也表示不參加。郭雅慧傍晚在總統府召開記者會回答媒體提問，並還原總統府秘書長潘孟安與國民黨、民眾黨的溝通過程。

郭雅慧說明，潘孟安赴美出席阿拉斯加能源論壇回到台灣後，隨即於6月12日再致電兩黨秘書長，訂18日上午9時邀約兩黨主席到總統府聽取國安簡報，希望預留時間點，兩位在野黨秘書長都說要回去請示。

郭雅慧指出，要特別感謝黃健庭，來來回回溝通表達出最大的善意，也提供許多意見，希望進行調整。比較遺憾的是，潘孟安回國後兩度致電給兩黨秘書長，只有黃健庭回電並頻繁溝通，民眾黨部分並沒有回電話，每次都用記者會方式進行回覆。

針對民眾黨開記者會提到國家機密保護系統是否存在危機，郭雅慧回應，相信兩黨主席都當過立委，都知道在立法院審預算，尤其是有關國防相關機敏預算都要簽機密切結書；更何況，這4份簡報都有經過國家機密保護法依法列為極機密等級，意即4份簡報在台灣依法要保密20年。

被問到朱立倫不出席是否因府方堅持閉門會議導致破局，郭雅慧表示，這是台灣第一次邀請在野領袖到總統府聽取國安情勢簡報，以國際經驗來講，無論加拿大、英國、德國、法國、澳洲等國，進行國安情勢簡報都是閉門進行、沒有例外。

郭雅慧提到，以台灣經驗看，去年前總統蔡英文見前民眾黨主席柯文哲，當時也是閉門、周榆修也是全程陪同；為何柯文哲可以，「黃國昌不能閉門呢？」更何況4份報告列極機密等級，具有高機敏性。

郭雅慧強調，沒有變來變去，潘孟安致電兩黨秘書長時就有初步說到日期、流程，並進行協調。要特別感謝黃健庭給了非常多建議，包括建議總統全程參與、最後綜合座談拉長時間等。

被詢及黃健庭認為最核心問題，府方想要國安簡報、但國民黨要國是會議，雙方落差太大。郭雅慧表示，賴總統在520時說得很清楚，邀約在野領袖到總統府進行重要國安情勢簡報，因此規劃時採取閉門形式。

郭雅慧強調，溝通大門敞開，接下來持續努力，搭建溝通平台以回到民主精神，對內可以競爭，對外希望團結一致，希望在野領袖在共同基礎上，進行對話也能夠比較理解台灣所面臨的局勢。

至於未來是否持續聯絡以及簡報是否取消。郭雅慧回應，民眾黨是透過記者會宣布不出席，國民黨則不排除後續的可能，依此事實基礎，「我們會盡最大善意」。記者追問是否有進一步談判空間，她重申，針對國民黨所提希望調整、適度開放等訴求，雙方都釋出善意，相信後續有窗口會進行更多討論，總統府也會持續表達善意。

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此外，府方人士補充說明，初始規劃接待規格就是五院院際規格，開大門走大路，從敞廳走進總統府；進入晴廳是接見國際訪賓最重要地點，總統與在野黨主席在晴廳喝茶聊天，再讓在野黨主席到總統府大禮堂聽取國安簡報，聽完國安簡報就展開綜合座談。

府方人士解釋，黃健庭希望總統全程參與，以及綜合座談時間可以長一點，因此出現第2版議程規劃，取消前面接見時間讓綜合座談時間延長，且有4份簡報都屬於極機密，每份簡報時間約15分鐘左右。（編輯：林克倫、張若瑤）1140617