朱立倫：不出席國安簡報 持續與府溝通建構對話平台

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，就在民眾黨主席黃國昌宣布不克參加後，國民黨也因不接受會議全程不公開，以及議題僅限國安等因素，回覆府方不參加。黨主席朱立倫強調，建構對話平台是國民黨的立場，會持續與總統府溝通。

總統府規劃邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注朱立倫、黃國昌是否出席。民眾黨下午聲明表示，對於賴政府草率匆促且充滿政治算計的安排感到遺憾，黃國昌不克出席會議。

國民黨隨後也召開記者會，秘書長黃健庭說明，12日收到總統府的邀請後，幕僚層級會議就不斷進行，針對會議流程、議題做很多協商。國民黨非常正面看待這件事情，希望這個會議可以是朝野領袖實質對談，特別針對國家所面臨的重大議題，如國防、經濟、產業、科技、能源等，都能充分討論，一起面對國家挑戰。

黃健庭提到，昨晚看到總統府公布的會議流程後，今天上午他特別打給總統府秘書長潘孟安，表達包括希望在國安報告前的時段能夠公開，讓在野黨主席表達基本立場等訴求，但府方仍不接受，並堅持全程閉門會議，因此下午他向朱立倫報告後，已經回覆府方明天不會參加，但國民黨仍希望繼續協商。

出席記者會的朱立倫談及，這幾天朝野溝通，國民黨的基本要求就是開大門、走大路。人民有知的權利，朝野對話是要解決人民問題，而非製造問題，除了國防、兩岸安全，人民也關心經濟、產業、能源、科技、社會等安全，這些議題的對話都是必須的。

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朱立倫表示，謝謝黃健庭、潘孟安，以及民眾黨秘書長周榆修持續溝通，遺憾的是目前尚未達成共識，但持續溝通是國民黨的基本態度，希望不是單向的簡報而是朝野的對話，希望黃健庭、潘孟安、周榆修持續建立朝野對話平台。

朱立倫強調，朝野要對話，要合不要鬥，關鍵鑰匙在總統賴清德手上，繼續搞大罷免，繼續造成朝野對立，不是台灣之福，賴總統要用最大智慧去化解大罷免，才是朝野對話最重要基礎。建構對話平台是國民黨基本立場，要對話不是訓話，解決問題不是製造問題，就是國民黨的立場，請黃健庭、周榆修持續跟總統府溝通。（編輯：萬淑彰、張若瑤）1140617