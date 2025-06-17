拒出席總統府國安簡報 黃國昌：沒有與朱立倫溝通

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（中央社記者郭建伸台北17日電）總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民眾黨主席黃國昌今天表示，賴政府安排草率且充滿算計，他不會出席這場會議，而他決定前後並沒有與國民黨主席朱立倫溝通，朱立倫是否出席，他只有尊重，沒有其他意見。

總統府邀請在野黨領袖進行國安簡報，民眾黨下午先發表聲明，隨後黃國昌與黨秘書長周榆修舉行記者會，表示對賴總統草率匆促且充滿政治算計的安排，感到相當遺憾，黃國昌不會出席這項會議，明天上午在立法院繼續委員會質詢。

黃國昌表示，民眾黨仍秉持創黨主席柯文哲樹立的「國家利益大於政黨利益」精神，持續敞開善意溝通的大門，隨時靜候與賴總統以真誠坦率態度，針對人民關切的重要議題交換意見，共謀台灣出路。

黃國昌表示，過去這段時間執政黨腦袋只剩下「大罷免、大成功」6個字，甚至不惜散播謠言、發動側翼網軍攻擊，讓人感到心痛。他期許賴總統發揮智慧、展現更高格局，團結台灣、化解對立與分歧，並修補社會傷痕。

媒體詢問，選擇不去國安簡報是因為要簽保密協議、沒公開直播，或是大罷免，未來執政黨要做到什麼條件，民眾黨才會參與。

黃國昌表示，賴總統拋出的是坦率真誠交換意見、共商國是，但在混亂的訊息後，民眾黨收到的就是國安情勢簡報，這與台灣面臨的國內外重要問題，以及民眾關切的重大議題，中間落差巨大。

黃國昌也表示，有關保密協議，他作為法律人，很驚訝這居然變成問題，因為國家機密保護法已將規定機密的等級，機密的位階不是由1個人決定；依法核定的機密、極機密資訊，本身法律要保護的機密客體，對外傳輸、討論也要符合法律程序。

黃國昌強調，總統府的發言系統應回顧機密的要件與法定程序，這與一般人和企業所簽訂的保密協議，兩者性質完全不同；若保護國家機密得透過簽訂保密協議，國家機密會存有很大危機。

媒體也詢問，決定不出席國安簡報是否與國民黨溝通。黃國昌表示，沒有與朱立倫有任何溝通，不克出席是民眾黨立場，至於朱立倫是否出席，他只有尊重，沒有其他評論意見。

媒體追問，決定不去國安簡報是否知會總統府。黃國昌表示，沒有事先知會府方，因為這段時間府方比較希望用公開方式傳遞資訊，相信這樣有清楚回應。

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談及國安簡報為何改成不公開，周榆修表示，昨天下午6時20分左右，他接到總統府秘書長潘孟安來電，潘孟安的意思是來「補電話」。他反映，總統府發言人郭雅慧的發言與潘孟安日前所說的都不同。潘孟安回應，跟總統請示後的答覆是「擔心複雜，不如改成這樣」。

周榆修強調，關於這一兩天外界討論的保密協議，他與潘孟安的電話中都沒提過保密協議，但法令本來有規定者，該遵守就會遵守，「這根本是套在野黨的假議題」。（編輯：萬淑彰）1140617