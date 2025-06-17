國安簡報破局 朱立倫跟進黃國昌不出席

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，民眾黨今天宣布黨主席黃國昌不出席後，國民黨主席朱立倫也透過黨秘書長黃健庭回覆府方不參加。朱立倫表示，朝野對話是要解決人民問題，人民關心的產業、能源等議題，是對話中必須要包括的。

總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注朱立倫、黃國昌是否出席。民眾黨今天透過聲明表示，對於賴政府草率匆促且充滿政治算計安排，感到遺憾，黃國昌不克出席會議。

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朱立倫與黃健庭隨後也在國民黨召開記者會，黃健庭表示，由於國民黨提出的訴求未獲府方接受，因此已回覆不參加明天的會議。

朱立倫則說，持續溝通是基本態度，但希望是雙向的對話，期望能以建立朝野對話平台為最重要的目標，會請黃健庭持續溝通。（編輯：謝佳珍）1140617