白拒國安簡報 綠籲朱立倫拿出最大政黨主席風範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北17日電）民眾黨今天表示，黨主席黃國昌不克出席國安簡報。民進黨發言人卓冠廷呼籲，國民黨主席朱立倫拿出全國最大政黨主席的風範，朝野好好共商國家未來。

總統府16日表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日將於總統府大禮堂進行，這是首度由總統賴清德以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。由於內容涉及高度機敏，這次簡報將採取全程閉門進行。

民眾黨下午透過聲明表示，對於賴政府草率匆促且充滿政治算計安排，感到遺憾，黨主席黃國昌不克出席會議。

透過 Google News 追蹤中央社

卓冠廷隨後透過臉書發文指出，民眾黨不參加總統府國安簡報，原因翻成白話文就是「怎麼可以只有重要國安情勢簡報，要聊個天南地北」、「你們民進黨都發動攻擊我們本黨黃國昌主席，粗糙惡劣」。

卓冠廷強調，民眾黨如此，國民黨難道要被牽著走，呼籲朱立倫拿出全國最大政黨主席的風範，朝野好好共商國家未來。（編輯：張若瑤）1140617