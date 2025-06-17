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民眾黨：國安簡報安排草率充滿算計 黃國昌不出席

2025/6/17 14:15（6/17 14:28 更新）
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（中央社記者郭建伸台北17日電）總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注民眾黨主席黃國昌是否出席。民眾黨今天透過聲明表示，對於賴政府草率匆促且充滿政治算計安排，感到遺憾，黃國昌不克出席會議。

總統府16日表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日將於總統府大禮堂進行，這是首度由總統賴清德以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。由於內容涉及高度機敏，這次簡報將採取全程閉門進行。

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黃國昌今天下午偕黨秘書長周榆修舉行「盼賴總統以蒼生為念，以具體行動弭平分裂傷痕，繁榮國家團結台灣」記者會。

記者會開始前，民眾黨先發布4點聲明，內容指出，本場會議的安排，缺乏直接充分聯繫溝通，充斥各種片段資訊與媒體放話，甚至由總統府安排報告的國安會副秘書長徐斯儉，配合民進黨側翼媒體曲意抹黑黃國昌，而民進黨發言人吳崢亦在會議前兩天，製造散播假訊息發動認知作戰，執政黨如此粗糙劣質的政治操弄，令人遺憾。（編輯：謝佳珍）1140617

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