傳府指定4機構國安簡報 黃國昌：我是受邀人都不知道

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（中央社記者陳俊華台北15日電）總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報，媒體報導將由4機構簡報後進行綜合討論。民眾黨主席黃國昌今天說，他是受邀的人都不知道任何具體規劃內容，總統府竟草率透過特定綠色媒體放話，「這樣子對嗎？」

民眾黨國家治理學院上午舉辦「台灣怎麼脫離交通地獄？」講座，邀關注交通議題的YouTuber Cheap主講。

黃國昌受訪時表示，過去外國媒體大幅報導台灣「行人地獄」問題，引發社會高度關注，但近年台灣交通事故發生頻率、死傷人數居高不下，是該徹底檢討時候，除高齡駕駛問題外，必須著眼於全方面考照制度、道路設計、交通標線規劃等，希望講座能匯集更多民間聲音，在立法院內針對相關修法、對行政部門的監督，都有幫助。

此外，總統府規劃18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。自由時報報導，在總統府秘書長潘孟安親自迎接後，由國防、兩岸、外交、國安局等4機構進行國安簡報，結束後進行綜合討論。

黃國昌回應，他覺得非常納悶，「我是受邀的人，我都不知道，自由時報會知道？」完全沒辦法理解，總統要跟在野黨領袖見面，竟透過草率方式、特定綠色媒體放話，他沒有接到任何具體規劃內容。

媒體詢問，民眾黨團13日拋出廢除監察院的修憲提案後，國民黨團雖開放「個人連署」，但因廢監院不符合五權憲法和國民黨章，已連署的國民黨立委許宇甄最後決定撤簽。

黃國昌說，個別委員有沒有簽，沒必要刻意放大，這是多數民眾都支持的政策，現在難得出現憲改時刻，立法院責無旁貸，民眾黨團會正式提議成立修憲委員會，就按照制度往前走，立法院不該再擋修憲案，最後要交由修憲公投，把權力還給人民，公投決定監察院去留。

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黃國昌表示，已越來越多國民黨立委支持這項提案，會盡量爭取不同黨派支持，希望民進黨不要忘了過去許諾，而不是發現監察院又肥又香，不願努力推動廢監察院，反而這時冷言冷語、見縫插針，這不是負責任的執政黨該有作為。

黃國昌說，上次跟國民黨主席朱立倫公開會面，討論高關稅、司法改革議題，是滿好的示範，不同政黨領袖在公開透明環境下，就重大議題清楚表述，讓人民清楚了解各政黨態度、具體作為；未來包括監察院等重要議題，不會排斥跟朱立倫交換看法。（編輯：林淑媛）1140615