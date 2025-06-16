賴總統18日國安簡報全程與會 國防外交等4單位報告

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統府今天表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日將於總統府大禮堂進行，這是首度由總統賴清德以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。由於內容涉及高度機敏，這次簡報將採取全程閉門進行。

賴總統在5月20日就職週年時拋出朝野共商國是議題，願向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

總統府發言人郭雅慧今天向媒體表示，重要國安情勢專案簡報謹訂於18日上午9時，在總統府大禮堂進行。

郭雅慧說明，這是我國首度由總統以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

郭雅慧解釋，由於內容涉及高度機敏，因此，此次重要國家安全情勢專案簡報將採取全程閉門進行。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，總統簡短開場後，隨即進行會議。

郭雅慧談及，此次會議4報告案分別為國防部報告「中國軍事擴張與國軍應處」、外交部報告「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、陸委會報告「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、國安局報告「中國混合戰威脅與國際因應」。

郭雅慧提到，賴總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

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郭雅慧強調，一如總統執政週年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。盼重要國家安全情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。

根據總統府規劃，總統敬邀朝野政黨領袖出席「重要國家安全情勢專案簡報會議」議程將於18日登場，當天上午8時50分與會者抵達，禮賓人員向與會來賓說明會議流程與須知事項；8時58分與會者在大禮堂就座。賴總統預計9時抵達大禮堂；接著開始簡報會議、綜合討論、總統結語、贈禮及合影，會議預計中午12時結束。（編輯：張若瑤）1140616