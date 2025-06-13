府18日擬向藍白國安簡報 綠盼在野勿拒絕

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（中央社記者王揚宇台北13日電）總統賴清德擬於18日邀藍白進行國安簡報，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，賴總統希望攜手朝野政黨一起團結國家、守衛台灣，期盼在野領袖履行在野黨的憲法忠誠義務，不要以任何理由或預設前提拒絕。

賴總統於520週年記者會表示，指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。民眾黨12日表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴總統訂18日上午9時邀請民眾黨主席黃國昌及周榆修共商國是。

國民黨秘書長黃健庭也證實已接獲潘孟安電話，但府方僅告知日期，沒有共商的細節，他會再與黨主席朱立倫報告商討。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統釋出善意、遞出橄欖枝，希望在野立委不要連橄欖樹都給砍了；賴總統透過國家元首高度，主動願意分享國安資訊，就是希望能讓在野黨領袖共同認知到台灣面對的國安處境及中國的步步進逼。

吳思瑤指出，賴總統向在野黨領袖提出邀請進行國安簡報，府方一直積極安排，所有作業都緊鑼密鼓、嚴謹規畫中，希望在野黨領袖一起共體國艱，接受賴總統國安簡報的邀請。

吳思瑤說，呼籲在野黨領袖務必履行在野黨的憲法忠誠義務，做一個忠誠的在野黨，而賴總統釋出國安訊息，就是希望攜手朝野政黨一起團結國家、守衛台灣，希望在野領袖不要以任何理由或預設前提拒絕或拖延，要把國家人民的利益擺在個人與政黨利益之前。

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吳思瑤表示，有看到部分在野人士質疑作業太倉促，她希望這都是媒體臆測與多慮，因為相關準備都在緊鑼密鼓進行，沒有倉促或急就章。

此外，吳思瑤表示，面對中國對台灣的國安滲透，需要國會一起推動賴總統提出的國安17項作為，這都需要修法及精進制度，也希望在野黨撤回國安惡法，例如要修兩岸人民關係條例將台灣與中國的關係定位為內戰等。（編輯：謝佳珍）1140613