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總統府18日邀在野國安簡報 朱立倫：盼開大門走大路

2025/6/13 11:52
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（中央社記者王承中台北13日電）總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。國民黨主席朱立倫今天表示，開大門走大路是國民黨最重要的訴求，讓大家看到朝野政黨共同為國家努力的誠意。這次不是單向交流、總統訓話，而是朝野對話，共商國是。

總統賴清德日前指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。12日總統府秘書長潘孟安分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，邀請在野黨18日出席。總統府發言人郭雅慧說，首次向在野政黨領袖進行國安簡報，期待獲得兩黨正面回應。

朱立倫上午前往台北市指南宮，出席「慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典」，會前接受媒體聯訪，對於是否應總統府邀請，他表示，對於所有國家安全的議題，朝野都責無旁貸，國民黨一再希望，朝野能夠透過對話解決問題。

朱立倫指出，開大門走大路是國民黨最重要的訴求，讓大家看到朝野政黨共同為國家努力的誠意。他也多次強調，國家安全包含國防、經濟、能源、科技、社會安全等多項議題，都不能夠排除。

朱立倫表示，同時這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，希望大家能夠展開誠意，真正讓台灣能夠面對問題、解決問題。原則上是希望大家一起對話，細節由黃健庭跟潘孟安協調。

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對於時間是否會太趕，朱立倫說，只要能夠對國家好，雖然時間短，也都應該全力以赴，中間不要預設立場，更不要有任何政治謀略，只是為台灣好、為中華民國好。

另外，朱立倫也指出，有關反罷免的中央助講團，最近就會展開邀請，包括國民黨所有重要前輩、優秀人才，希望通通都來幫忙國民黨立委，4大直轄市長也都有連絡，很快會見面，希望全黨動起來，大家團結一致，共同守護台灣民主、反惡罷。（編輯：萬淑彰）1140613

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