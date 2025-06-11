徐斯儉：國安簡報緊鑼密鼓籌備中 事前須簽保密協議

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（中央社記者溫貴香台北11日電）國安會副秘書長徐斯儉今天表示，向在野黨領袖進行國安簡報，許多民主國家包括美、加、法等國都有這樣的制度；已緊鑼密鼓籌備中，但不可能直播，且聽取國安簡報的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。

徐斯儉接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問，節目今天中午播出。

針對總統賴清德指示跟在野黨國安簡報，徐斯儉表示，國安會負責協調相關單位、緊鑼密鼓在做，對於向在野黨進行國安議題簡報，許多民主國家都有做，包括美國、加拿大、法國都有這樣的制度。

被問到有人主張直播，徐斯儉表示，不可能直播，道理很簡單，如果這些事情是可以向全世界講就不是機敏，不需要特別安排向在野黨領袖進行國安簡報。

他說，總統賴清德的目的是希望國內政黨可以競爭，但對外要團結，希望讓在野黨領袖瞭解國家面臨的威脅，包括軍事方面，因為牽涉情報來源，很多情報是交換來的，這種事情不能對外講。

是否擔心洩密，徐斯儉表示，國安簡報必須簽署保密協定。還是希望不要分顏色、政黨，針對國家安全的議題能夠團結，這也是賴總統的初衷。

至於目前進展，徐斯儉說，不是國安會聯繫，是由總統府，他僅知道已經在聯繫，但無法講具體時間點。

主持人問到，韓國新任總統李在明跟中國關係友善，是否影響美國在印太區域的布局。徐斯儉表示，李在明可能有這樣的傾向，但現實上韓美同盟還是存在，要改變這個格局不容易。

徐斯儉並說，中國介入台灣選舉無所不用其極，現在連歐洲都開始警惕，希望跟台灣多交流，希望能防患於未然。最近美國國防部長才在公開演講中提到中國的野心，特別提到不容許中國以軍事武力威嚇台灣，表態應該要嚇阻中國，不讓下一場戰爭發生。

主持人問中國是否可能「由演轉戰」，徐斯儉表示，中國對台灣的威脅增加，和誰惹他生氣無關。中國威脅別人的舉動是取決於自身能力的擴張，對於在野黨批評總統賴清德挑釁，他強調，保護自己絕對不是挑釁，反而軟弱才是挑釁，賴總統只是和各國一樣，率領民眾強化自我防衛的能力與決心。

徐斯儉說，現在美國總統川普都知道贏得和平要靠實力，中國對台灣的滲透和威脅與日俱增，「不用我們挑釁，人家就已經滲透到我們家裡來了」。

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此外，針對「館長」陳之漢赴上海參訪，徐斯儉說，他與館長不熟，但他認為所有人都應該提升對中國的理解，在全世界都對中國高度警惕的狀態下，他只能祝福館長。

「統戰是事實，目的在分化台灣，這是已經發生的事情」，徐斯儉說，很多網紅覺得可以「逆統戰」對岸，但不可能到中國公開頌揚民主、批評專制，很可能馬上被抓起來，因此還是要面對現實，不要過度天真、不切實際。（編輯：謝佳珍）1140611